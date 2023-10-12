الصحف تبرز النشاط الرئاسى وجهود وزارة الخارجية لاحتواء الموقف على الصعيد الفلسطينى والإسرائيلى

حازت الجهود الرئاسية المصرية، التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاحتواء الموقف الراهن على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، على صدر اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، التي أبرزت توالي المباحثات التي يجريها الرئيس السيسي مع عدد من الدول، والأطراف الدولية الفاعلة؛ في سبيل الحث على الوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة.

وتابعت الصحف المباحثات، التي أجراها الرئيس السيسي، مع أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي في القاهرة، كما تابعت المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس السيسي في ضوء توالي الاتصالات الهاتفية من كل من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وأورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ومارك روته رئيس وزراء هولندا، والتى تناولت بحث تنسيق الجهود الإٍقليمية والدولية لاحتواء التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، والحث على الوقف الفورى للتصعيد.



كما نال النشاط المكثف لوزارة الخارجية المصرية، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الاتصالات المصرية لمنع المزيد من التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي - أيضًا - مساحات واسعة من التغطيات الإخبارية للصحف، حيث أجرى وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع نظيره الإيطالي، كما التقى "تور وينسلاند" منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وفيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وفي التفاصيل، أفردت صحف القاهرة صفحاتها الرئيسية والداخلية؛ لمواصلة تغطية وقائع النشاطات الرئاسية المكثفة التي يقوم بها الرئيس السيسي؛ في سبيل احتواء الموقف الراهن على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أبرزت الصحف تأكيد الرئيس السيسي - خلال استقباله أمس، أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وسفير إيطاليا بالقاهرة، وعدد من المسئولين الإيطاليين - أن مصر تبذل مساعيها، وتكثف اتصالاتها، لاحتواء الموقف الراهن على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي؛ منعًا لتفاقمه، مشددًا على أهمية وقف نزيف الدماء، وحماية المدنيين، ومنع استهدافهم، والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني، وحذر من العواقب الخطيرة، أمنيًا وإنسانيًا، للنزاع الجاري، لافتًا إلى أهمية الدور الأوروبي والدولي في دعم مسار التهدئة والمفاوضات.

الأوضاع في فلسطين

ونقلت الصحف تصريحات المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي، بأنه جرى خلال اللقاء التوافق على الخطورة البالغة للموقف، وأهمية العمل على وقف التصعيد، وتحقيق التهدئة بين الطرفين؛ حرصًا على استقرار المنطقة، مع تأكيد أن السلام العادل والشامل، استنادًا إلى حل الدولتين، يمثل ضرورة قصوى، لاستقرار المنطقة، كما أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي تعويل إيطاليا على دور مصر المهم والحيوي، في هذا الصدد.



كما تابعت الصحف، توالي الاتصالات الهاتفية على الرئيس السيسي، من كل من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وأورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ومارك روته رئيس وزراء هولندا، والتى تناولت بحث تنسيق الجهود الإٍقليمية والدولية لاحتواء التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، والحث على الوقف الفورى للتصعيد.

وفي نشاط رئاسي مختلف يتصل بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، نقلت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، وتعميق الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المصري، وتوفير الفرص له للنمو والازدهار، في إطار الأنشطة المستقبلية مع شركة "دانيلي" الإيطالية، إحدى أعرق وأكبر الشركات العالمية فى صناعة معدات وتكنولوجيا إنتاج الصلب، وإقامة مراكز فنية إيطالية فى مصر لتدريب العمالة، للاستفادة من الخبرة الأجنبية فى نقل المعرفة وبناء القدرات الفنية للكوادر المصرية.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس أمس، «جيانبيترو بينيدتى» رئيس مجلس إدارة شركة "دانيلي" الإيطالية، بحضور رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب عدد من كبار المسئولين بالشركة الإيطالية.

كما واصلت الصحف متابعتها للنشاط المكثف لوزارة الخارجية في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف في الأراضي المحتلة ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين، حيث أبرزت صحيفة (الجمهورية) إعراب وزير الخارجية عن أسفه إزاء الأحداث المؤسفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرًا إلى ضرورة تخفيف التصعيد والتدمير واستهداف المدنيين والعمل على الخروج من هذه الأزمة ومراعاة القوانين الدولية المتصلة بحماية المدنيين.

ونقلت الصحيفة إشارة وزير الخارجية - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أمس - إلى أن المباحثات تناولت أيضًا قضايا الهجرة غير الشرعية من منظورها الشامل سواء من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الضرورية لمعالجة هذه القضية والتركيز على إمكانية تناولها من منظور الهجرة الشرعية المنظمة للاستفادة بين الجانبين.

كما نقلت تأكيد وزير الخارجية الإيطالي أن مصر لها دور مهم جدًا في القضية الفلسطينية، وأن بلاده ستدعم كل المبادرات التي تقترحها مصر.. وقال "وجدت الرئيس السيسي مصغيًا ومهتمًا في سعيه لفعل كل ما بوسعه لحل هذه الأزمة الصعبة خاصة فيما يخص الرهائن والنساء والمسنين والأطفال"، واصفًا لقاءه مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية بـ "الإيجابي فيما يتعلق بأزمة الأسرى".

أما صحيفة (الأهرام)، فتابعت وقائع الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية بالقاهرة، الذي دعا إلى تحرك دبلوماسى عربى عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخاطبة المجتمع الدولى والأمم المتحدة بالتدخل الفورى، بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بأشكالها كافة على الشعب الفلسطينى وتوفير الحماية الدولية له، بما فيها قرارات مجلس الأمن وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسئولية نتائج عدوانها على الشعب الفلسطينى.

ونقلت الصحيفة كلمة وزير الخارجية خلال الاجتماع، حيث أكد أن القضية الفلسطينية دخلت منحى جديدًا خلال الأيام الماضية، وأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يشهد منعطفًا خطيرًا سيكون له تأثيره على الشعبين على حد سواء؛ بل قد يؤثر على شعوب المنطقة برمتها.

ولفتت الصحيفة إلى أن شكري قال "نجتمع اليوم على خلفية تصعيد غير مسبوق شهدته إسرائيل ويشهده قطاع غزة نتج عنه سقوط المئات من الضحايا والمُصابين؛ وما زالت الأعداد في تزايد، وإنني إذ أنتهز هذه المناسبة لتأكيد رفضنا وإدانة تعرض المدنيين - أي مدنيين - إلى هذا المستوى من القتل والعنف والقصف، كما أؤكد على أهمية إيلاء الأولوية الأولى إلى وقف هذا النزيف من الدماء البريئة، وضرورة توفير الحماية للمدنيين، وكذلك توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية".

وفي نشاط آخر، سلطت صحيفة (الشروق) - في صدر صفحتها الأولى - الضوء على تحذيرات وزير الخارجية من عواقب سياسة العقاب الجماعي والتجويع والحصار فى غزة، وذلك خلال استقباله أمس، تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وفيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ونسبت الصحيفة إلى السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة لوزارة الخارجية القول إن مناقشات الوزير شكري مع المسئولين الأمميين تركزت على تبادل الرؤى والتقييمات تجاه سبل التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطينى تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تجنيب المدنيين من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي التعرض لمخاطر التصعيد العسكرى القائم، سواء داخل قطاع غزة أو في محيطه.

وبرلمانيًا، أوردت صحيفة (الجمهورية)، في تقرير نشرته في عددها اليوم تحت عنوان (ترحيب كبير في مجلس النواب بتصريحات الرئيس السيسي.. الأعضاء بالإجماع: مصر لن تسمح بأي اختراق لحدودها مطلقًا)، أن نواب البرلمان أكدوا أهمية تصريحات الرئيس السيسي، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.. وقالوا إن هذه التصريحات قوية للغاية وتحمل رسائل مباشرة إزاء التصعيد الخطير الجاري في الأراضي المحتلة.

وذكرت الصحيفة أن النواب أشاروا إلى أن تصريحات القيادة السياسية المصرية جرس إنذار بعدم الاستمرار في الأوضاع الحالية، والاستجابة لنداءات وقف الحرب ورسالة تضامن واضحة مع الشعب الفلسطيني.

ونقلت الصحيفة عن النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن رسالة الرئيس السيسي كانت واضحة وحاسمة ضد كل من يحاولون اختراق الحدود المصرية، معربًا عن ثقته التامة في أن مصر قيادة وحكومة وشعبًا لن تسمح بأن تخترق حدودها أبدًا.

وذكر تقرير الصحيفة أن سيد قاسم، عضو مجلس النواب، شدد على أن مصر دائمًا مرتبطة بالقضية الفلسطينية، لذلك لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات ومصالح شخصية، مشيرًا إلى أن دور مصر لن يقتصر على القضية الفلسطينية بل إنها تشمل قضايا المنطقة والشرق الأوسط بأكمله.

حكوميًا، أبرزت صحيفة، (الأهرام) الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، إلى محافظة الإسكندرية؛ لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات، استهلها بافتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم، وتطوير المنطقة المحيطة، وعقب الافتتاح، تفقد رئيس الوزراء عددًا من قاعات العرض بالمتحف، للتعرف على جوانب التطوير، وتحديث وسائل عرض المقتنيات ذات القيمة التاريخية الفريدة، التى تضمنت قاعة الإسكندر الأكبر، وقاعة كليوباترا ومارك أنطونيوس، وقاعة أباطرة القرن الذهبى، وقاعة الفلاسفة، وقاعة النشاط الصناعى والتجارى فى العصر الرومانى، وفاترينات العُملات وتماثيل الفن السكندرى، والتوابيت الرخامية، كما زار المكتبة التى تحتوى على أقدم المخطوطات عن الحضارة المصرية، وتفقد قاعة المؤسسين الإيطاليين للمتحف.

من ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء شهد - خلال زيارته للإسكندرية - افتتاح المستشفى "السعودي- الألماني" الجديد بالمحافظة. ونقلت عن مدبولي تأكيد حرص الدولة على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، وتقديم مختلف عوامل الجذب للقطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.

سياسيًا، أوردت صحيفة (الجمهورية)، أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى أعلنت عن أنه في اليوم السابع لتلقي أوراق المترشحين للانتخابات الرئاسية، لم يتقدم أحد؛ ليصبح عدد المترشحين حتى أمس ثلاثة مرشحين فقط هم: الرئيس عبدالفتاح السيسي وفريد زهران وعبدالسند يمامة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة قوله إن اللجنة جاهزة لاستقبال المرشحين بعد استكمال الأوراق وأهمها 25 ألف توكيل أو 20 تزكية برلمانية وتوقيع الكشف الطبي وألا يحمل هو ووالداه جنسية أخرى.

وأضافت الصحيفة أن المرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، انتهى من توقيع الكشف الطبي بعد أن حصل على 46 تزكية برلمانية و25 ألف توكيل.

وفي السياق، أفادت صحيفة (الأهرام) بأن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أمس عن غلق باب تقديم طلبات توقيع الكشف الطبي، للراغبين فى الترشح على منصب رئيس الجمهورية، وذلك لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبى الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبى عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائى فى موعد أقصاه غدًا الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقى طلبات الترشح فى اليوم التالي ويعتبر الكشف الطبى من شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ للتأكد من أن طالب الترشح ليس مصابًا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه، وبذلك فليس من حق أى شخص لم يتقدم بطلب لإجراء الكشف الطبى التقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية.

وفي السياق نفسه، ذكرت الصحيفة، أن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي استقبلت، أمس، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من اتحاد نقابات عمال مصر، كما استقبلت وفدًا من النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة والثقافة والآثار، برئاسة مجدى البدوى رئيس النقابة‪.‬

وأشارت الصحيفة إلى أن الحملة الرسمية قررت - في استجابة لدعوة الكيانات الشبابية في لقائهم الأول مع الحملة - فتح باب الانضمام لجميع الكيانات الشبابية في الحملة الرسمية.

عربيًا، استمرت الصحف في تركيز تغطياتها على الشأن الفلسطيني، لا سيما مع دخول عملية «طوفان الأقصى» يومها الخامس، وسط استمرار القصف الجوى الوحشي من قبل طيران الاحتلال على غزة.

وذكرت الصحف أن سلطة الطاقة في القطاع أعلنت عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة، بعد نفاد الوقود، مما تسبب فى انقطاع الكهرباء عن كامل غزة.

وأشارت الصحف - في الوقت نفسه - إلى ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين، جراء الهجمات الجوية لطيران الاحتلال، إلى 1100، وإصابة 5339 آخرين بجروح مختلفة.

اقتصاديًا، ذكرت صحيفة (الشروق) أن "فاتورة" استيراد مصر من مختلف دول العالم انخفضت بنسبة 20.1% خلال أول 7 شهور من العام الحالي، لتسجل نحو 46.3 مليار دولار مقابل 57.9 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، القول إن المواد الأولية من حديد أو صلب احتلت قائمة أعلى 10 سلع انخفضت قيمة واردات مصر منها خلال أول 7 شهور من العام الحالى، حيث بلغت قيمة انخفاض الواردات منها 1.6 مليار دولار، بنسبة 43.1%، يليها البترول الخام بقيمة 4. 1 مليار دولار، بانخفاض 52.3%، واللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، وبانخفاض 36.2%.