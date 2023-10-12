عاجل.. الصليب الأحمر في غزة: يجب السماح بممر إنساني للإبقاء على الوضع من الانهيار التام

الصليب الأحمر في غزة: يجب السماح بممر إنساني للإبقاء على الوضع من الانهيار التام

قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، إنّ ما نادينا به منذ الأيام الأولى هو ضرورة السماح بممر إنساني يهدف إدخال كل الأدوات وكل المواد الإغاثية اللازمة للإبقاء على الوضع الإنساني من الانهيار التام.

وأضاف مهنا، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ قطاع غزة اليوم بلا كهرباء بشكل كامل، وهذا لن يؤثر فقط على إمدادات الكهرباء للمنازل، ولكنه سيؤثر على حياة المصابين والجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة، والخطيرة القابعين في المستشفيات، ومن حياتهم مرتبطة بغاز الأكسجين أو حتى الأطفال الرضع داخل الحضانات.