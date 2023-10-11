خبير عسكرى: الاحتلال يسعى لتطهير غلاف غزة وتزع سلاح المقاومة

قال العقيد الركن عبد الجبار العبو الخبير العسكري العراقي، إن خطة الاحتلال الإسرائيلي تتلخص في تطهير الغلاف الذي ما زال يشكل معضلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يُعرف بغلاف غزة، يعقبه فرض الحصار على القطاع وهذا ما يحدث في الوقت الحالي، وفي الأخير عملية قصف مروع.

وأضاف الخبير العسكري العراقي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّنا لاحظنا خلال الساعات الماضية عملية التدمير الشامل للبنى التحتية داخل القطاع، مشيرًا إلى أن غاية جيش الاحتلال الإسرائيلي كما أعلنها سابقًا وهي نزع سلاح المقاومة الفلسطينية داخل غزة، الخطوة الأهم وهي عملية تخليص الأسرى الآن، سواء الإسرائيليون أو الأمريكيون.