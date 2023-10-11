مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل قصف ميناء غزة لليوم الثالث

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من قطاع غزة، إن التصعيد الأخير لقوات الاحتلال الإسرائيلي مختلف هذه المرة عن المرات السابقة، حيث في السابق كان يبدأ تصاعديًا، إلا أنه هذه المرة متزايد بشكل كبير.

وأضافت "عوكل" أن استهدافات ميناء غزة مستمرة حتى الآن، وهي منطقة تم تهديدها منذ أمس وتم إخلاء مساحات واسعة منها، حيث تحتوي على العديد من الأبراج السكنية والفنادق، التي تتعرض الآن لقصف مركز من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف في هذه المنطقة بدأ منذ أمس الأول، حيث تم أمس توجيه رسائل لقاطني المنطقة بضرورة إخلائها بشكل كامل حتى الفنادق التي كان يقيم بها بعض الصحفيين الأجانب والعرب.

وخلال نقل مراسلة القاهرة الإخبارية للأحداث، واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي التحليق في سماء غزة، مواصلًا قصفه المركز على مناطق القطاع.