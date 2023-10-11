الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلينكن: ندعم إسـرائيل وسنستمر فى ذلك وأى تهديد سيتم التعامل معه

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إننا نتوقع أن تكون هناك طلبات إضافية ونتطلع لعمل ذلك والتأكد أن اسرائيل لديها ما تحتاجه، كما أننا سوف نكرر ونؤكد على الرسالة القوية التي أوصلها الرئيس الأمريكي جو بادين إلى أي دولة وإلى أي طرف يمكن أن يحاول استغلال الموقف فهذه الرسالة مفاداها “لا تفعلوا ذلك”.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، خلال كلمة له قبل التوجه إلى الشرق الأوسط في زيارة تشمل إسرائيل والأردن: “نحن نركز على مواطنينا، خسرنا 22 من الأمريكيين وهذا الرقم قد يزداد، وفي نفس الوقت هناك عدد من الأمريكيين مفقودون ونحن نعمل عن كثب مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمعرفة مصيرهم وهل تم أخذهم كرهائن من قبل المقاومة الفلسطينية أو لا وذلك لتأمين الإفراج عنهم، كل هذا على الأجندة خلال اليومين القادمين، ولكن الفكرة الأساسية هي أننا نقف إلى جانب إسرائيل وسنستمر في ذلك”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي نشر أكبر حاملة طائرات إلى المنطقة لتوضيح عزمنا على ردع أي طرف يود أن يستغل الأحداث.

 

المقاومة الفلسطينية الشرق الأوسط زيارة

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