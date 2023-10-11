الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير فى الشئون الدولية: ما يحدث داخل غزة على الهواء مباشرة جريمة إبادة جماعية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أكد الدكتور أسامة السعيد الخبير في الشئون الدولية، أن ما يتم فعله الآن على الهواء مباشرةً داخل قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية وفق تعريف القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أنه جريمة متكاملة الأركان وقتل متعمد.

وأضاف "السعيد"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الدعم الأمريكي بهذا الشكل المنحاز يكشف ويفضح الانحياز الأمريكي السافر والازدواجية الأمريكية في النظر إلى القضية، مشيرًا إلى أنه من المهم أن تكون الدول تابعة للسياسة الأمريكية حتى تحظى بهذا الدعم، وحتى يتم إسباغ نوع من الشرعية الزائفة على جرائم هذه الدول، وبالتالي المقارنة التي وصفها جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، تكشف حجم العمى الأمريكي في وزن الأمور والنظر إليها.

وتابع: “إذا كانت الولايات المتحدة والدول الغربية قد سوّقت للعالم دعمها غير المحدود لأوكرانيا على أنها كانت دولة تتعرض للغزو والاحتلال وسارعت المؤسسات الحقوقية في العالم والمحكمة الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنه تسبب في تهجير قصري لمجموعة من الأطفال الأوكران، فأعتقد أن ما يتم فعله الآن على الهواء مباشرةً في غزة هو جريمة إبادة جماعية”.

قطاع غزة إبادة جماعية القاهرة الإخبارية الانحياز الأمريكي الشرعية الزائفة

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