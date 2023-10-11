الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جون كيربى: الولايات المتحدة مستمرة فى تقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا

جون كيربي
جون كيربي

أكد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في تقديم الدعم إلى إسرائيل وأوكرانيا جنبًا إلى جنب لتقديم المساعدات والدعم اللازم لهما.

وأضاف كيربي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، أننا لا نعلم عدد الأمريكيين الذين قتلوا داخل غزة، فنحن نعرف بأن الأرقام حتى الآن ليست دقيقة، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لديها تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. 

وحول قيام إسرائيل ببدء عملية اجتياح بري، أوضح كيربي، أن الولايات المتحدة ستترك المجال للإسرائيليين أن يتحدثوا عن عملياتهم العسكرية ولا نتحدث عن عمليات لهم، ولن أتحدث عن التخطيط العسكري الإسرائيلي، فقد تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس عن الفكرة التي تتحدث عن مسألة رباطة الجأش، فلا أحد يريد المزيد من إرهاق الأرواح، مشيرًا إلى أنهم بصدد التباحث بشأن ممرات آمنة للمدنيين في غزة.

الولايات المتحدة إسرائيل غزة التخطيط العسكري

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