القاهرة الإخبارية: نتنياهو يعلن حالة حرب بإسرائيل أمام الكنيست غدًا

قالت قناة القاهرة الإخبارية، في عاجل لها منذ قليل، عن إعلام إسرائيلي، تأكيده أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل سيعلن أمام الكنيست غدًا عن "حالة الحرب" في إسرائيل.

وكان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أشار إلى أنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي وقف جميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، مؤكدًا أن سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخصوصًا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.