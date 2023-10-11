متحدثة إقليمية للصليب الأحمر: الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة كارثية

قالت إيمان الطرابلسي المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من بيروت، إنّ الأوضاع داخل قطاع غزة كارثية، والأوضاع الإنسانية شبه متدهورة، وما لاحظناه اليوم هو تدهور لا سيما فيما يخص مستوى الصحة.

وأضافت الطرابلسي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع الصحة اليوم في غزة يشهد انهيارًا وشيكًا، وذلك نظرًا لانقطاع الكهرباء وقلة المخزون فيما يخص المعدات والأدوية، وبالتالي هذا يجعل الطواقم الطبية اليوم تحت ضغط كبير جدًا.

وأكدت "الطرابلسي"، أن أربعة من بين الطواقم التي تعمل مع الهلال الأحمر الفلسطيني، تعرضوا إلى القتل بعد تعرضهم للذخيرة الحية من قِبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأدية مهامهم، بجانب تعرض آخرين يعملون في مجال الإغاثة في منظمات أخرى إلى الجرح والقتل، واليوم النداء واضح إلى كل الأطراف المنخرظة في النزاع يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين والطواقم الطبية والمسعفين.