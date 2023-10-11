حسام زكى: يجب على إسرائيل وقف جميع الإجراءات اللاشرعية

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي وقف جميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين.

وأضاف الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، خلال المؤتمر الصحفي، للبيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أنّه يجب تحقيق فرص السلام العادل والشامل بما في ذلك وقف بناء المستوطنات وتوسعاتها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد الأمين المساعد لجامعة الدول العربية أن سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخصوصًا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.