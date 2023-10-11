الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد في قطاع غزة ومحيطه.

وأضاف الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، خلال المؤتمر الصحفي، للبيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أنه يجب على جميع الأطراف ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده.

وطالب الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، بضرورة العمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذًا للقانون الدولي وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.