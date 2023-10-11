الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده

الأمين العام المساعد
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد في قطاع غزة ومحيطه.

وأضاف الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، خلال المؤتمر الصحفي، للبيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أنه يجب على جميع الأطراف ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده.

وطالب الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، بضرورة العمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذًا للقانون الدولي وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.

جامعة الدول العربية الخارجية العرب ضبط النفس التصعيد قطاع غزة

مواد متعلقة

المالكى: هدف إسرائيل التهجير واستبدال الشعب الفلسطينى

المالكى: حذّرنا مرارًا من اعتداءات وانتهاكات إسرائيل المستمرة

المالكى: يجب وقف العدوان وتوفير الاحتياجات الأساسية لأهل غزة

خبير أمنى: إسرائيل تستخدم سياسة الأرض المحروقة لإجبار أهالى القطاع على التهجير

من داخل الأراضى المحتلة.. مراسلو "القاهرة الإخبارية" على خط النار

أشرف سنجر: بايدن يحاول إرضاء العنف الإسرائيلى على حساب الفلسطينيين

محلل سياسى: نتنياهو هو من كتب خطاب بايدن

القاهرة الإخبارية: رشقات صاروخية جديدة تضىء سماء غزة

الأكثر قراءة

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

عاجل.. أبرزها "السكر والدواجن".. قائمة السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

"الدستور" تحصل على نسخة السلع المستوردة المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

باحث سياسى يكشف السيناريو المرعب لعودة أمريكا للشرق الأوسط بعد "طوفان الأقصى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى