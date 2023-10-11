الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المالكي: هدف إسرائيل التهجير واستبدال الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني

قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إنّ  الهدف الأساسي لممارسات إسرائيل معروف وهو التهجير واستبدال الشعب الفلسطيني وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره.

وأضاف المالكي خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية العرب لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه لابد من معالجة الظلم والوحشية الإسرائيلية ومن غير المقبول التعاطي بجدية مع التصريحات التي تشوه حياة وحقوق الفلسطينيين، لافتًا إلى أنه لابد من تواجد عملية سياسية تفاوضية جدية بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي كي تكون مدخل لتحقيق الأمن والازدهار في المنطقة.

وتابع: "الحقيقة أنه في كل مرة ومنعطف تختار إسرائيل الحرب والاستعمار وهي لم تنحاز للسلام قط ولم تختار احترام القانون الدولي ولم تعترف قط بحق الشعب الفلسطيني، وعلى مدار السنوات الماضية لم تستخدم إسرائيل سوى القوة والعقاب الجماعي".

إسرائيل التهجير الشعب الفلسطيني قطاع غزة الحرب والاستعمار

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