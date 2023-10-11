الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المالكى: يجب وقف العدوان وتوفير الاحتياجات الأساسية لأهل غزة

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني

قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة مسعورة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف المالكي خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية العرب لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، أنه في وضح النهار وسط تحريض ودعم وإسناد أركان أساسية في الحكومة الإسرائيلية الحالية، بلغ عدد الشهداء منذ بداية العام حتى ما قبل العدوان الأخير مئات الشهداء، بالإضافة للآلاف من المعتقلين والمنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال، مؤكدًا أنه يجب وقف العدوان وتوفير الاحتياجات الأساسية لأهل قطاع غزة.

وتابع: "إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة وحذر مرارًا وتكرارًا من النتائج المترتبة على استمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين بما يرافقه من ارتكاب انتهاكات وجرائم يومية ضد المواطنين العزل وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين المسلحة".

العدوان الإسرائيلى الشعب الفلسطيني حرب إبادة قطاع غزة

مواد متعلقة

خبير أمنى: إسرائيل تستخدم سياسة الأرض المحروقة لإجبار أهالى القطاع على التهجير

من داخل الأراضى المحتلة.. مراسلو "القاهرة الإخبارية" على خط النار

أشرف سنجر: بايدن يحاول إرضاء العنف الإسرائيلى على حساب الفلسطينيين

محلل سياسى: نتنياهو هو من كتب خطاب بايدن

القاهرة الإخبارية: رشقات صاروخية جديدة تضىء سماء غزة

باحث سياسى: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل.. والحرب لم تبدأ بعد

القاهرة الإخبارية: أنباء أولية عن إطلاق قذائف صاروخية من سوريا تجاه هضبة الجولان المحتلة

السلطات الصحية بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 900 بينهم 260 طفلًا و230 سيدة

الأكثر قراءة

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

"الداخلية" تضبط محطتين للبث التليفزيونى بدون ترخيص

خلال افتتاح المستشفى السعودى الألمانى.. مدبولى: "حريصون على دعم استثمارات القطاع الخاص"

السجن المشدد 10 سنوات غيابيا لـ3 موظفين اختلسوا أموال الشركة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

مدحت بشاى

أحمد نوار.. ريشة قناص وفدائية مبدع

منى رجب

انتصار المصريين فى حرب العبور فى فيلم إسرائيلى

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى

رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب