المالكى: يجب وقف العدوان وتوفير الاحتياجات الأساسية لأهل غزة

قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة مسعورة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف المالكي خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية العرب لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، أنه في وضح النهار وسط تحريض ودعم وإسناد أركان أساسية في الحكومة الإسرائيلية الحالية، بلغ عدد الشهداء منذ بداية العام حتى ما قبل العدوان الأخير مئات الشهداء، بالإضافة للآلاف من المعتقلين والمنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال، مؤكدًا أنه يجب وقف العدوان وتوفير الاحتياجات الأساسية لأهل قطاع غزة.

وتابع: "إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة وحذر مرارًا وتكرارًا من النتائج المترتبة على استمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين بما يرافقه من ارتكاب انتهاكات وجرائم يومية ضد المواطنين العزل وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين المسلحة".