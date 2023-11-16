مسؤول أمريكي استقال من وزارة الخارجية: إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب" في غزة

قال “جوش بول”، أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأميركية، والذي قدم استقالته الشهر الماضي احتجاجا على تعامل الإدارة الامريكية مع حرب غزة وتقديم الدعم المطلق لإسرائيل، إن إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب في غزة".

التصعيد في غزة

وقال بول الذي كان مكلفا بالإشراف على عمليات تصدير الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إنه مستاء لعدم انتقاد الولايات المتحدة حليفتها.

وتابع، أن "انتقاد إسرائيل موضوع محظور في السياسة الأميركية، وبالخصوص في الكونجرس، وهذا يثني المسؤولين السياسيين الأميركيين عن الإفصاح عما يفكرون فيه على الملأ".

التعاون العسكري

وقال بول، إن تسليم الأسلحة الأميركية إلى دول ذات سجلات مشكوك في مدى احترامها لحقوق الإنسان، أثار دائما الجدل في وزارة الخارجية حتى تاريخ هجوم حماس في 7 أكتوبر، مضيفا أنه لم يكن هناك مجال للنقاش أو الكلام حول هذا الموضوع، على عكس ما كان عليه الأمر دائما بالنسبة للقضايا الأخرى التي واجهتها.

وأوضح، أن القواعد التي تحدد تسليم الأسلحة ليست مقيدة للغاية، وهو ما يسمح لصناع القرار السياسي بطريقة متعمّدة وببساطة ألا يحسموا في قضية انتهاك الجيش الإسرائيلي لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

الأمم المتحدة تعلن تدمير آخر مطحنة للقمح فى قطاع غزة

وأعلن مكتب الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، عن تدمير آخر مطحنة للقمح متبقية في قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، إن مطحنة السلام في دير البلح بوسط قطاع غزة، تعرضت للقصف والتدمير في هجوم، بدون ذكر مصدر التقرير.

وأوضحت الوكالة أن هذه كانت آخر مطحنة عاملة في غزة، ويعني تدميرها أن الدقيق المنتج محليًا لن يكون متاحًا في غزة في المستقبل القريب.

يأتي ذلك فيما حذرت أوساط حقوقية من أزمة طاحنة في توفير الغذاء في ظل استمرار حرب إسرائيل منذ 41 يومًا على قطاع غزة.

ومنذ أكثر من أسبوع، لم يتم تشغيل أي مخابز في مدينة غزة وشمالها بسبب نقص الوقود والمياه ودقيق القمح والأضرار الهيكلية، فيما لم يعد دقيق القمح متوفرًا في الأسواق المحلية.