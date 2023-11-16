الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولى بشأن انتهاكات الحرب فى غزة

طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في إحاطة إلى الدول الأعضاء في المنظمة بتحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قال المسئول الأممي إن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع يبدو حتميًا في غزة.

وتابع: "نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

بايدن: أبلغت نتنياهو بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع



وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطيني.

من الخطأ احتلال غزة

وأضاف بايدن: "أبلغت نتنياهو أنه سيكون من الخطأ احتلال غزة"، لافتًا إلى أنه "يبذل كل ما في وسعه لتحرير الرهائن لدى الفصائل الفلسطينية ولكن هذا لا يعنى إرسال الجيش الأمريكي".

وأشار بايدن: "لا أعرف إلى متى سيستمر الصراع في غزة"، موضحًا أن العملية الإسرائيلية ستتوقف عندما لا تعود الفصائل الفلسطينية قادرة على القيام بمثل ما فعلته في السابع من أكتوبر الماضي.

وأبدى الرئيس الأمريكي تفاؤلًا في شأن إمكانية توصل إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى اتفاق حول إطلاق سراح الرهائن.

50 مقابل 50.. تطورات مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين فى غزة

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن آخر تفاصيل المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين وفي غزة.

مفاوضات إطلاق المحتجزين

ووفقًا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإنه وبموجب الاتفاق المقترح، ستطلق حماس سراح 50 امرأة وطفلًا تم اختطافهم خلال هجمات 7 أكتوبر، مقابل نفس العدد تقريبًا من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وتعتقد إسرائيل أن الغارة التي وقعت يوم الأربعاء على مستشفى الشفاء ستشكل ضغطًا على حماس لإتمام صفقة تبادل عشرات الأسرى الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين، وفقًا لمسئولين إسرائيليين كبيرين.