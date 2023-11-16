الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولى بشأن انتهاكات الحرب فى غزة

فولكر تورك
فولكر تورك

طالب  مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في إحاطة إلى الدول الأعضاء في المنظمة بتحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قال المسئول الأممي إن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع يبدو حتميًا في غزة.

وتابع: "نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

بايدن: أبلغت نتنياهو بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع


وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطيني.

من الخطأ احتلال غزة

وأضاف بايدن: "أبلغت نتنياهو أنه سيكون من الخطأ احتلال غزة"، لافتًا إلى أنه "يبذل كل ما في وسعه لتحرير الرهائن لدى الفصائل الفلسطينية ولكن هذا لا يعنى إرسال الجيش الأمريكي".

وأشار بايدن: "لا أعرف إلى متى سيستمر الصراع في غزة"، موضحًا أن العملية الإسرائيلية ستتوقف عندما لا تعود الفصائل الفلسطينية قادرة على القيام بمثل ما فعلته في السابع من أكتوبر الماضي.

وأبدى الرئيس الأمريكي تفاؤلًا في شأن إمكانية توصل إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى اتفاق حول إطلاق سراح الرهائن.

50 مقابل 50.. تطورات مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين فى غزة

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن آخر تفاصيل المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين وفي غزة.

مفاوضات إطلاق المحتجزين 

ووفقًا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإنه وبموجب الاتفاق المقترح، ستطلق حماس سراح 50 امرأة وطفلًا تم اختطافهم خلال هجمات 7 أكتوبر، مقابل نفس العدد تقريبًا من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وتعتقد إسرائيل أن الغارة التي وقعت يوم الأربعاء على مستشفى الشفاء ستشكل ضغطًا على حماس لإتمام صفقة تبادل عشرات الأسرى الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين، وفقًا لمسئولين إسرائيليين كبيرين.

المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين مفوض الأمم المتحدة فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان غزة انتهاكات الحرب

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

تغيرات خلف الكواليس.. لماذا تخشى إسرائيل استفزاز مصر خلال حرب غزة؟

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميداني

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة

الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر فى غزة