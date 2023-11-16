الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"المجهول" لا يُسجل.. مأساة فى إحصاء شهداء غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تقريرًا يكشف عن حجم المأساة الإنسانية التي يعيش فيها سكان قطاع غزة الأحياء والأموات، حيث سرد التقرير، كيف يتم إحصاء القتلى "الشهداء" في غزة؟.

 إحصاء القتلى الشهداء في غزة

 قالت "بي بي سي": "مع اشتداد المعارك في غزة فإن الوضع الفوضوي - مع قصف القوات الإسرائيلية، والقتال على الأرض، وانقطاع الاتصالات، ونقص الوقود، والبنية التحتية المتهالكة - يجعل الحصول على معلومات دقيقة عن أعداد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أمرًا صعبًا للغاية".

وقال مسئولون فلسطينيون، إن هناك الآن "صعوبات كبيرة" في الحصول على معلومات محدثة بسبب انقطاع الاتصالات في قطاع غزة.

وتعتبر وزارة الصحة هي المصدر الرسمي لأرقام الوفيات في غزة، والتي يتم تحديثها بانتظام، وسبق وأعلنت الوزارة مساء الإثنين، عن أن 11240 شخصًا قتلوا من بينهم 4630 طفلًا، منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وشككت إسرائيل علنًا في هذه الأرقام، على الرغم من أنها اضطرت مؤخرًا إلى مراجعة أرقام الوفيات الخاصة بها وخفضها بنحو 200 - من 1400 إلى حوالي 1200.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "لا يثق" في إحصائيات غزة، لكن المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، قالت إنه ليس لديها سبب لعدم تصديقها.

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الحرب في غزة 

وتعلن وزارة الصحة في غزة عن إجمالي الوفيات بشكل منتظم على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تفاصيل إضافية لعدد النساء والأطفال وكبار السن الذين قتلوا. 

ويقول الهلال الأحمر الفلسطيني إن بعض الجثث لا تزال محاصرة تحت أكوام الركام.

ويقول مسئولو وزارة الصحة، إن أرقام الوفيات يتم تسجيلها من قِبل المتخصصين الطبيين قبل نقلها إليهم، والأرقام تشمل فقط الأشخاص الذين تم تسجيل وفاتهم في المستشفى، والأرقام لا تميز بين القتلى العسكريين والمدنيين، ولأنهم لا يأخذون في الاعتبار أولئك الذين لقوا حتفهم في موقع الانفجارات والذين لم يتم العثور على جثثهم، أو لم يتم دفنهم على الفور، فقد يكون هذا العدد أقل من العدد الفعلي، كما يقول المسئولون في غزة.

وعززت إدارة بايدن هذه النقطة الأسبوع الماضي، عندما قال مسئول أمريكي كبير إن عدد القتلى من المرجح أن يكون أكبر من الأعداد المعلنة.

وقالت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى، أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب: "بصراحة نعتقد أنها مرتفعة للغاية، ومن الممكن أن تكون أعلى مما يتم الاستشهاد به".

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كيف يتم إحصاء ضحايا حرب غزة؟ 

قال الدكتور غسان أبوستة، جراح التجميل في منظمة أطباء بلا حدود والذي يعالج الناس في المستشفيات في مدينة غزة، إن مشرحة المستشفى تسجل الوفيات بعد التأكد من هوية القتيل مع أقاربه ويقول: عدد الوفيات المسجلة حتى الآن أقل بكثير من تلك التي حدثت بالفعل، ويقول: "معظم الوفيات تحدث في المنزل، الأشخاص الذين لم نتمكن من التعرف عليهم، لم نسجلهم".

ومع ذلك، بمجرد العثور على جثة "يجب نقلها إلى المستشفى ليتم تسجيلها"، كما يقول متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني.

تدقيق الإحصائيات

وتحدثت "بي بي سي" مع الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش، اللتين قالتا إنه ليس لديهما سبب لعدم تصديق الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، وتعتمد الأمم المتحدة على وزارة الصحة كمصدر لأرقام الضحايا في المنطقة.

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