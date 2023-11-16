الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

يديعوت أحرنوت: السنوار يمارس لعبة الأعصاب الحديدية مع إسرائيل

يحيي السنوار
يحيي السنوار

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن يحيى السنوار قائد حركة حماس يلعب لعبة الأعصاب الحديدية ضد المجتمع الإسرائيلي.

مفاوضات إطلاق المحتجزين 

وقال يوسي يهوشع مراسل الصحيفة العسكري والأمني إن السنوار يلعب لعبة الأعصاب الحديدية ضد المجتمع الإسرائيلي، فهو مَن يحدد أعداد الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم وأبدى استعداد حماس للإفراج عن 100 ثم 80 والآن 50 مقابل 5 أيام من الهدنة.

وقال: قدم السنوار بجرأته مطلباً لا يصدق يتم بموجبه إطلاق سراح المختطفين والمختطفات بشكل يومي.. بمعنى آخر يمكن للسنوار بإرادته أن يطلق سراح عشرة.. وبإرادته أن يوقف إطلاق سراحهم لأن شيئا ما لن يرضيه.. وحينها سيجن جنون العائلات وسيصاب الجنود الإسرائيليون بالجنون، مشيرا إلى أن إسرائيل مستعدة حتى الآن لقبول طلبات السنوار.

تطورات مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية عن آخر تفاصيل المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين وفي غزة.

ووفقا لما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإنه وبموجب الاتفاق المقترح ستطلق حماس سراح 50 امرأة وطفلا تم اختطافهم خلال هجمات 7 أكتوبر، مقابل نفس العدد تقريبا من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وتعتقد إسرائيل أن الغارة التي وقعت يوم الأربعاء على مستشفى الشفاء ستشكل ضغطا على حماس لإتمام صفقة تبادل عشرات الأسرى الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين، وفقا لمسؤولين إسرائيليين كبيرين.

وتجري المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، حيث يعمل مختلف اللاعبين على إطار اتفاق، وفقًا للمسؤولين الإسرائيليين المشاركين في الجهود الإسرائيلية لإطلاق سراح المحتجزين  من خلال صفقة، بالإضافة إلى مسؤول ثالث على علم بالأمر

يديعوت أحرنوت صحيفة يديعوت أحرنوت من هو يحيى السنوار يحيي السنوار إسرائيل

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