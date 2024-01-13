السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: تحقيق الاستدامة للنمو الاقتصادي قائم على القطاعات ذات الأولوية للدولة

مصطفى مدبولي رئسي
مصطفى مدبولي رئسي الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تحقيق الاستدامة للنمو الاقتصادي وتحقيق الإصلاح الهيكلي يعتمد على القطاعات الأساسية التي تعتبرها الدولة ذات أولوية منها الصناعة والزراعة والاتصالات.

وأشار مدبولي -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، على هامش زيارته لمحافظتي البحيرة والإسكندرية لمتابعة مشروعات الاستصلاح الزراعي والثروة الحيوانية- إلى أنه في بداية الجولة اليوم قام بزيارة مركز التلقيح الصناعي والذي يهدف إلى تطوير السلالات الحيوانية. 

استيراد أنواع جديدة من السلالات التي تنتج أضعاف إنتاج اللحوم والألبان

ولفت إلى أن مصر تشتهر بنوع معين من الجاموس والأبقار، مشيرا إلى استيراد أنواع جديدة من السلالات التي تنتج أضعاف إنتاج اللحوم والألبان مقارنة بالسلالة المصرية.

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وأوضح أن المركز قائم على التلقيح الصناعي لكي نستطيع أن نستولد الرؤوس الأجنبية من خلال أسس علمية على أعلى مستوى في العالم لكي يتم إنتاج سلالة مصرية محسنة أو يتم استدامة السلالة الأجنبية.

مصطفى مدبولى تحقيق الاستدامة للنمو الاقتصادي الصناعة والزراعة مشروعات الاستصلاح الزراعي التلقيح الصناعي

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