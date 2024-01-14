سعر الذهب عيار 21 فى الإمارات اليوم الأحد 14 يناير 2024

سعر الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الأحد 14 يناير 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

سعر الذهب في الإمارات بدون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 نحو 254.25 درهم

سعر الذهب عيار 22 بدون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 نحو 233 درهما إماراتيا.

سعر الذهب عيار 21 بدون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 21 نحو 222.50 درهم إماراتي.

سعر الذهب عيار 18 بدون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

للجرام عيار 18 نحو 190.50 درهم إماراتي.

سعر الذهب عيار 14 بدون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاحد للجرام عيار 14 نحو 148.25 درهم إماراتى.

سعر الذهب عيار 12 بدون مصنعية

أسعار الذهب في الامارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت لنحو 127 درهما إماراتيا.

سعر أوقية الذهب بالأمارات اليوم السبت 13 يناير 2024

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 7908 دراهم إماراتية.

سعر جنيه الذهب اليوم 14 يناير 2024 ..الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاحد لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1780 درهما إماراتيا.

عوامل تحدد أسعار الذهب في الإمارات

أكدت عدة تقارير اقتصادية تهم بنصاعة الذهب وتداوله أن سعر سعر الذهب في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر لعوامل مختلفة تؤثر فى السعر ومنها:

- يتسبب معدل الفائدة الرئيسية فى رفع وتخفيض سعر الذهب حيث يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

- ويتأثر الذهب بسعر النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعد سوق الذهب في دبي من أهم الأماكن التى يقصدها السائحون يوميا لكونه أقدم الأسواق هناك وهو واحد من الأسواق التراثية.