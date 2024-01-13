رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح لإسرائيل بتصفية القضية الفلسطينية

قال رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح: "لن نسمح" لإسرائيل بتصفية القضية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي".

وأضاف عبدالفتاح، أن "تحركاتنا بمجلس الأمن تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونحن نضغط بقوة في مجلس الأمن الدولي لحل القضية الفلسطينية والوصول إلى تسوية، مؤكدًا "نجحنا في خلق جبهة مضادة لإسرائيل في مختلف المحافل الدولية".

وتطرق إلى أن هناك جهودًا أخرى يقوم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في مسارات التسوية السياسية على خلفية الاجتماعات المكثفة التي قام بها أبوالغيط في بروكسل وباريس ولندن وبكين وموسكو وواشنطن، مبينًا في الوقت نفسه أن هناك اجتماعًا وزاريًا في مجلس الأمن الدولي سيعقد في 23 يناير الجاري.

القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالم العربي

كما سيحضره الوفد الوزاري العربي المشكل برئاسة المملكة العربية السعودية، والذى يضم مصر والأردن والأمين العام للجامعة العربية؛ للاستمرار في الدفع نحو التوصل إلى تسوية سلمية، قائلًا: "لأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالم العربي".