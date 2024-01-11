رئيس "الجامعة العربية" بمجلس الأمن: لا يمكننا رفع دعوى ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بالإبادة الجماعية هو التحرك الثالث في هذا المسار.

وثمن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، جهود جنوب إفريقيا، في محكمة العدل الدولية في لاهاي، واتهامها إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة" بحق الفلسطينيين في غزة وطالبتها بتعليق عاجل لهجومها الجوي والبري على القطاع المحاصر.

وذكر أن ما يحدث طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وغير ملزم، وسيصدر من المحكمة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة.

وأكد أن دولة جنوب إفريقيا لم تتشاور أو تطلب من أي دولة الانضمام إليها، والمحكمة لها اختصاص قضائي في أي نزاع ينشأ بشأن هذه الاتفاقية، موضحا أن جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، وتطالب بإجراءات وقتية من المحكمة، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية.

وواصل: "نحن كجامعة الدول العربية لا يمكننا رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، والأمر يتوقف على الدول فقط، ونحن نؤيد ما قامت به جنوب إفريقيا من تحرك، وعلى استعداد لتقديم أي مسندات أو إيضاحات".

وتابع: "إسرائيل تختبئ دائمًا وراء الهولوكوست، وجنوب إفريقيا لن تظل وحدها المرحلة المقبلة، وحكم الجنائية الدولية ملزم للأطراف".