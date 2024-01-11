الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"موافي" يحذر من الوجبات السريعة: مضاعفات مرض السمنة تعد فهرسا لأمراض الباطنة

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

 نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الآباء بضرورة ألا يتناول أبناؤهم وجباتهم خارج المنزل بأول 10 سنوات من حياتهم.

وأضاف، خلال حوار ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "دي إم سي"، ويقدمه أحمد فايق، أن تعرض الطفل للسمنة في أول حياته كارثة، إذ إن مضاعفات مرض السمنة هي في الأصل عبارة عن فهرس لأمراض الباطنة.

وتابع: "شرايين القلب، السكر، دهون الكبد، المفاصل، الحالة النفسية وغيرها من الأمراض الكثيرة".

وشدد على ضرورة أن يتدخل الأم والأب في اختيار ومراقبة أصدقاء أبنائهم، لأن كل من تعلم المخدرات كان من علمهم "أصدقاؤهم".

ونصح بضرورة اقتناص فائدة الشمس في فصل الشتاء، مؤكدا حقيقة المثل الشعبي "الدفا عفا"، وذلك لما في فصل الشتاء من فوائد عديدة.

موافي حسام موافي الدكتور حسام موافي أمراض السمنة أمراض الباطنة

مواد متعلقة

مفاجأة في سعر صرف الدولار بالسوق السودا الأيام المقبلة

حسام موافى: "الطب لم يكن من اهتماماتى.. وتمنيت أن أصبح قاضيًا"

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

الجندى: تجربة الرعاية الرئاسية للمنهج الدعوى فى مصر تدرس للعالم كله

عالم أزهرى يفجر مفاجأة عن الأحكام الفقهية للتحول الجنسى

لماذا لم ينسب الله لنفسه صفة "الصفح" فى القرآن الكريم؟

الصليب الأحمر: مستشفيات شمال قطاع غزة لم تعد قادرة على تقديم أى خدمات جراحية

رئيس الموساد الإسرائيلى السابق: نتنياهو فشل فى إخضاع حماس

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

عاجل.. استقبال استثنائي من جماهير كوت ديفوار لمحمد صلاح أمام فندق الإقامة (فيديو)

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

محمد الباز يكتب: لماذا حرف؟.. جريدة ثقافية لاستعادة سلطة الكلمة وسطوتها

أجواء شتوية قاسية الأيام المقبلة وكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟