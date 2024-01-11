"موافي" يحذر من الوجبات السريعة: مضاعفات مرض السمنة تعد فهرسا لأمراض الباطنة

نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الآباء بضرورة ألا يتناول أبناؤهم وجباتهم خارج المنزل بأول 10 سنوات من حياتهم.

وأضاف، خلال حوار ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "دي إم سي"، ويقدمه أحمد فايق، أن تعرض الطفل للسمنة في أول حياته كارثة، إذ إن مضاعفات مرض السمنة هي في الأصل عبارة عن فهرس لأمراض الباطنة.

وتابع: "شرايين القلب، السكر، دهون الكبد، المفاصل، الحالة النفسية وغيرها من الأمراض الكثيرة".

وشدد على ضرورة أن يتدخل الأم والأب في اختيار ومراقبة أصدقاء أبنائهم، لأن كل من تعلم المخدرات كان من علمهم "أصدقاؤهم".

ونصح بضرورة اقتناص فائدة الشمس في فصل الشتاء، مؤكدا حقيقة المثل الشعبي "الدفا عفا"، وذلك لما في فصل الشتاء من فوائد عديدة.