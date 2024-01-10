رئيس الموساد الإسرائيلى السابق: نتنياهو فشل فى إخضاع حماس

قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق، إفرايم هاليفي، إن يحيى السنوار ومقاتلي حركة حـمـاس الفلسطينية في قطاع غزة لم يفقدوا إرادة القتال ولهذا يرفضون التفاوض، حسبما أفادت قناة "الغد"، في نبأ عاجل.

وشدد على ضرورة أن يرحل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مرددًا: "ونتنياهو فشل في إخضاع حماس وينبغي أن يرحل الآن".

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، أو اقتطاع أي جزء منه، مشددًا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية فورًا.

جاء ذلك خلال استقباله، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، محذرًا من خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي كشفتها التصريحات الصادرة عن وزراء ومسئولين إسرائيليين، والتي تدعو لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.