شهداء ومصابون فى قصف لجيش الاحتلال استهدف حى المنارة بخان يونس

وصل شهيدان وعدد من المصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي نتيجة استهداف حي المنارة من جيش الاحتلال في خان يونس، حسبما أفادت قناة "الغد"، في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، أو اقتطاع جزء منه، مشددًا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية فورًا.

جاء ذلك خلال استقباله، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، محذرًا من خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي كشفتها التصريحات الصادرة عن وزراء ومسئولين إسرائيليين، والتي تدعو لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.