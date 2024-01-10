البرديسى: الخوف على المستقبل السياسى لحكومة "نتنياهو" سبب استمرار الحرب على غزة

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أنه من المفترض أن تعمل المنظمة الدولية على حفظ السلم الدولي، والتحرك تبعًا لهذه القيم الدولية المتعارف عليها، ولكن سيطر على الموقف صمت دولي وصمود أسطوري من المقاومة في فلسطين.

وأضاف، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن السفير سامح شكري، وزير الخارجية يؤكد على ضرورة التمسك والتشبث بمبادئ التنظيم الدولي، وأن المجتمع عليه واجب، وهو إيقاف العدوان الإسرائيلي.

وأضاف "البرديسي" أن السياسة الدبلوماسية المصرية منذ اللحظة الأولى وحتى الآن تؤكد على الخطوط الرئيسية، وهي أن تدعو المجتمع الدولي بالتمسك بهذه المبادئ والأعراف الدولية، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين الذي أخفق فيه المجتمع الدولي والمنظمة الدولية.

وأوضح أن حسابات المنطق تقول إنه لا بد من انتهاء العمليات العسكرية، وتلك الحرب التي قامت بها إسرائيل، خاصة مع وجود دعم أمريكي وأوروبي لوقف تلك الحرب، ووضع سقف زمني وعدم استهداف المدنيين، ولكن حكومة نتنياهو ورهانها على الحفاظ على مستقبلهم السياسي هو أبرز الأسباب في إطالة أمد الحرب.