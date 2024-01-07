الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هدى زكريا لـ"الشاهد": الضابط والجندى المصرى قارئ بطبعه

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وهدى زكريا

تحدثت د.هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى، عن سمات الجندي والضابط المصري، مؤكدة أنه غير قابل للارتزاق علاوة على أنه يتمتع بقدر كبير من الثقافة.

أضافت هدى، خلال لقاء ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي د.محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الجيش المصري منذ بداية التاريخ الحديث وتكوينه على يد محمد علي، لاحظنا أن الجندي والضابط المصري قارئ بطبعه فشاهدنا محمود سامي البارودي، رب السيف والقلم، والشاعر الكبير حافظ إبراهيم كان ضابطًا.

وتابعت "الضابط المصري لا يقنع فقط بالعلوم العسكرية، ولا يعتبر العلوم العسكرية فقط آخر بحثه، لمّا روحت الكلية الحربية لقيت 120 ضابطًا مصريًا مسجل رسالات ماجستير ودكتوراه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد برنامج الشاهد هدى زكريا الضابط المصري محمد الباز

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