الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وثائقى أمريكى يكشف المؤامرة الصهيونية عند منابع النيل.. "الشاهد" يكشف التفاصيل

الدكتورة هدى زكريا
الدكتورة هدى زكريا

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى، إن هناك قناة أمريكية "هيستوري"، ترصد تاريخ الأحداث، وجاء ضمن حلقاتها "تصنيع واختلاق تاريخ يصنع على مهل، مرددة: "المؤامرة قادمة".


وأضافت “زكريا”، خلال لقاء ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء  الأحد، عن "الهولوكوست"، أن الدولتين اللاتي تم تأسيسها على أساس ديني، هما إسرائيل وباكستان، والأخيرة منها الشرقية والغربية، والمؤامرة قامت على صراع يقوم بين الهنود أبناء الهند الوطنيين بحرب دينية".

وحول الفيلم الذي رأته عن إسرائيل، تابعت: "جاءت أحداث الفيلم كالآتي: (القبائل العبرانية لم يكونوا من سكان فلسطين لكنهم تجار عابرين، لكن الباحث الأنثرابولوجي الإسرائيلي يقول: "كانوا أجدادي هنا وقاموا السوريين بطردهم في الشتات، الدياسبورا فتشتتوا في أنحاء العالم، ومن ضمن التشتت "جنوب أفريقيا ويقول هنا يسكن أحفاد أجدادي من الأفارقة".

وأكملت: "أنهم يهود ويقوم بتصوير نفسه وسطهم وهم يرتدون "القبعة الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن أحداث الفيلم نوهت أن درجة لون البشرة تغيرت نظرا لعوامل المناخ في القارة الأفريقية".


واستطردت: "عند مشاهدتي لتلك المشاهد انتابني شعور بالضيق، ولقيت الأحداث بتشير إلى نوايا إسرائيلية من التحرك جنوب إفريقيا عند منابع النيل، نظرا لما جاء في أحداث الفيلم الذي أكد أن هناك مئات الآلاف من اليهود في كينيا".

وواصلت: "هنا أبلغت بعد عودتي من أمريكا كل من يعني له الأمر، وقلت لابد من الحذر، فعندما مصر تخرج من أفريقيا سنة 1994 بعد حادثة أديس أبابا، يمثل خروج السائل من الزجاجة فيدخل الغاز".

وأكدت أن وجود الدولة المصرية في أفريقيا للدفاع عن البقاء والاستمرار وليس للرفاهية، فالمجتمع المصري محاط بالمؤامرات إلى يوم الدين".


برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد برنامج الشاهد النيل وثائقي امريكي إسرائيل

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يبدأ المرحلة الثالثة من الحرب

عاجل.. شقيق العامرى فاروق ينفى وفاته: "أخى على قيد الحياة ويحتاج دعواتكم"

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة