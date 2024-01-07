عاجل.. "الشاهد" يكشف تاريخ مؤامرة موشيه ديان وعلاقتها بمومياء الملك

قالت د.هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى، إن هناك أكاذيب صهيونية تصر على أن الملك رمسيس الثاني هو فرعون موسى.

أضافت هدى، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد: "حصلت مؤامرة ناعمة حيث طلب من الرئيس السادات أن تسافر مومياء الملك رمسيس الثاني إلى معارض باريس، وبعد ضغط كبير سافرت المومياء".

وواصلت: "في اليوم الثاني من وصول مومياء الملك رمسيس الثاني، يذهب موشيه ديان للمعرض ويشير بعصاه إلى المومياء ويقول أخرجتنا أحياء فأخرجناك ميتا".

وتابعت "تاريخ من الغل الصهيوني واللي مالوش علاقة برمسيس الثاني، وهنا ثار عليه العلماء الفرنسيون، وقالوا مكنش ينفع نسمح له بدخوله إلى حرم المومياء وأعادوا المومياء إلى مصر، وتعرضت بعدها لضرورة أن تبقى معرضة لجو بارد فأصبح هناك ضرورة لتشغيل مبرد هواء".

أوضحت أستاذة علم الاجتماع السياسى أن المطاردة التاريخية هي لعبة صهيونية بالأساس: "عندنا تملك التاريخ والذاكرة ملكت الأرض، فتصبح الرحلة هي رحلة الأكاذيب بصدق وضغط".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.