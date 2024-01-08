هدى زكريا: الحركة الصهيونية حاولت إقامة أكاذيبها على أرضية "تديين القضية الفلسطينية"

تحدثت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، عن المؤرخ أحمد صادق سعد، ذلك المؤرخ المصري الذي كان ينتمي للحركة الشيوعية، وشعر بالخطر في عمليات التهويد وإزاحة اليهود من مصر واجتذابهم إلى فلسطين، وجد أنه مدفوع للهجرة خارج مصر، فأسلم لكي يكتب ويكشف أكاذيب الصهاينة.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، عن "الهولوكوست"، أن المؤرخ أحمد صادق سعد، فضح أكاذيب الصهاينة، وكتب تاريخ الحركة الصهيونية دفاعًا عن وطنيته.

وتابعت: "وهناك يوسف حزان، وهو يهودي مصري وحين تم دفعه إلى الهجرة، سافر إلى فرنسا، وتقوم حياته على استقبال المصريين المهاجرين ومنحهم فرص العمل والمساندة، ولما مات وجدنا 120 مثقفًا مصريًا ينعون "سوسو حزان" كما كانوا يطلقون عليه".

وأكدت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى، أن الديانة اليهودية لا تتعارض مع الوطنية المصرية، إنما الحركة الصهيونية أمرًا آخر، حيث حاولت إقامة أكاذيبها على أرضية "تديين القضية"، وهو ما يعملون عليه حتى الآن، الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة على القضية الفلسطينية.

واستطردت: "تديين القضية الفلسطينية؛ لأنها قضية وطنية بالدرجة الأولى، وهم شعب تم استبعاده بطرق مريعة، لكنهم يحاولون تصدير صورة الدولة الدينية التي قوامها مسلمون ويهود".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.