تحسين المنتج وزيادة الغرف الفندقية.. مبادرات وجهود حكومية لـ"تنشيط السياحة"

كشف محمد كارم، الخبير السياحي، جهود الدولة التي قامت بها، لتحسين المنتج السياحي، لافتًا إلى أن الدولة لديها خطة كاملة لتطوير السياحة وتُدخل أنماطًا جديدة مثل “اليخوت”، موضحًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالقطاع السياحي، لجلب عدد أكبر من المستثمرين سواء الخارجيين أو المحليين.

وأضاف "كارم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنهم كانوا يعملون على أجندة كاملة للقطاع السياحي، حيث تم توفير جميع أشكال وأنماط السياحة من خلال إعطائها الأولوية على الأجندة السياحية، ولم تصبح مقتصرة فقط على السياحة الشاطئية أو الثقافية، بل هناك سياحة استشفائية، ومهرجانات وتزحلق على الرمال وغيرها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الغرف الفندقية الموجودة في مصر هو 241 ألف غرفة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أراد تزويد هذه الغرف، ويعمل على تطوير هذا من خلال مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، مثل إنشاء غرف فندقية تناسب ذوي الهمم وهذا القرار سيساعد بشكل مباشر على القضاء على البطالة، ودخول 73 صناعة مع تطوير الغرف الفندقية، الأمر الذي يساعد على تطوير القطاع الفندقي خلال الفترة القادمة.