الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

تحسين المنتج وزيادة الغرف الفندقية.. مبادرات وجهود حكومية لـ"تنشيط السياحة"

محمد كارم
محمد كارم

كشف محمد كارم، الخبير السياحي، جهود الدولة التي قامت بها، لتحسين المنتج السياحي، لافتًا إلى أن الدولة لديها خطة كاملة لتطوير السياحة وتُدخل أنماطًا جديدة مثل “اليخوت”، موضحًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالقطاع السياحي، لجلب عدد أكبر من المستثمرين سواء الخارجيين أو المحليين.

وأضاف "كارم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنهم كانوا يعملون على أجندة كاملة للقطاع السياحي، حيث تم توفير جميع أشكال وأنماط السياحة من خلال إعطائها الأولوية على الأجندة السياحية، ولم تصبح مقتصرة فقط على السياحة الشاطئية أو الثقافية، بل هناك سياحة استشفائية، ومهرجانات وتزحلق على الرمال وغيرها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الغرف الفندقية الموجودة في مصر هو 241 ألف غرفة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أراد تزويد هذه الغرف، ويعمل على تطوير هذا من خلال مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، مثل إنشاء غرف فندقية تناسب ذوي الهمم وهذا القرار سيساعد بشكل مباشر على القضاء على البطالة، ودخول 73 صناعة مع تطوير الغرف الفندقية، الأمر الذي يساعد على تطوير القطاع الفندقي خلال الفترة القادمة.

تنشيط السياحة السياحة في مصر تطوير السياحة سياحة اليخوت السياحة

مواد متعلقة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع التى تضرب البلاد

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يطلق قنابل غاز على صحفيين فى نابلس

هدى زكريا: الحركة الصهيونية حاولت إقامة أكاذيبها على أرضية "تديين القضية الفلسطينية"

وثائقى أمريكى يكشف المؤامرة الصهيونية عند منابع النيل.. "الشاهد" يكشف التفاصيل

كيف تم تزييف حقيقة "الهولوكوست"؟.. "الشاهد" يكشف

عاجل.. "الشاهد" يكشف تاريخ مؤامرة موشيه ديان وعلاقتها بمومياء الملك

هدى زكريا لـ"الشاهد": الضابط والجندى المصرى قارئ بطبعه

"الشاهد" يكشف حقيقة تزييف "فرعون موسى" تاريخيًا والهدف منها

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع التى تضرب البلاد

عاجل.. وول ستريت جورنال: انطلاق مفاوضات تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار لفترة طويلة برعاية مصرية

بدء جلسة محاكمة "عنتيل مدينة نصر"

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

تهجير سكان غزة إلى مصر يشعل الخلافات بحكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟

رئيس مجلس الشيوخ: أين الحكومة؟ يبدو إننا هنروّح بدرى النهارده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا