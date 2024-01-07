الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الشاهد" يكشف حقيقة تزييف "فرعون موسى" تاريخيًا والهدف منها

هدى زكريا
هدى زكريا

تحدثت د. هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى عن علم اجتماع القوميات، مؤكدة أنه تدرج من بعد علم الاجتماع العسكري وعلم الاجتماع السياسي: "علم الاجتماع أصبح حشري".

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد: "أتمنى أن يصبح علم اجتماع القوميات ضمن العلوم التي تدرس لما له من أهمية كبيرة".

وتابعت "اقتنيت كتاب علم اجتماع القوميات منذ 20 عامًا، لديفيد ماكرون، وهو يقول إن الأمم تنام وتصحو ونحن نوقظ أمما ونحاول استبعاد أمم من التاريخ، الأمر الذي يعد اعترافا مع سبق الإصرار والترصد فيحكي كيف أوجد أمما بعدما كانت غير موجودة".

وواصل "وهنا إسقاط على إسرائيل، والحالة الإسرائيلية والحركة الصهيونية فيكف اصطنعت تاريخا مزيفا لتبني عليه واقعا وهما كانوا في الحركة الصهيونية أنهم يزيفون التاريخ بصدق".

واستطردت: "كانوا يصرون بإلحاح شديد على تفاصيل تاريخية كاذبة، فتتحول بالإلحاح إلى حقيقة، لأنه يجعل الأجيال تتبناها، جيلا بعد جيل، ومثال لذلك قصة سيدنا موسى، والذي قيل عنها إن فرعون موسى كان الملك رمسيس الثانين، وهي من ضمن الأكاذيب الظالمة للملك رمسيس الثاني".

أوضحت: "تم اصطناع تلك الأكذوبة وتبنيها، وهي مضللة مزيفة للحقائق إذ بين سيدنا موسى والملك رمسيس 1800 سنة، فمن الذي يحاول بالقفز بتاريخ منطقة إلى منطقة أخرى، وللإجابة على سؤال من هو فرعون موسى، نستنبطه من التراث المصري التاريخي هو أحد فراعنة الهكسوس، وهو أحد الذين حكم مصر 150 سنة".

وأكدت د.هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى، أن الملك رمسيس الثاني كان لديه 101 بنت وولد، لأنه تزوج كثيرا فلم يكن بحاجة إلى التبني، ولكنهم تعمدوا تشويه صورته لأنه أعظم أجدادنا، فهم يريدون تشويه صورته ويحملون مصر ورمسيس الثاني المسئولية الدينية، وتشويه الهوية الوطنية.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد برنامج الشاهد هدى زكريا فرعون موسى علم اجتماع القوميات

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

أستاذ قانون دولى: إسرائيل تحاول الهرب من المسئولية عن جرائمها بحق الصحفيين

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة