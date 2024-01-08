كيف تم تزييف حقيقة "الهولوكوست"؟.. "الشاهد" يكشف

تحدثت الدكتورة هدى زكريا، عن الأكاذيب الصهيونية لتحريف وتزييف الحقائق والتاريخ، وخاصة حول تاريخ الهولوكوست.

وقالت خلال لقاء ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، عن "الهولوكوست": "معروف أن لها ملامح تاريخية، وتمت المبالغة في الأرقام من 50 ألف إلى 6 ملايين، ولايجرؤ أحد في السيطرة على الذاكرة العالمية".

وأضافت: "لم يجرؤ أحد التحدث عن "الهولوكوست"، وإن تفوه عن أرقام مبالغة يزج به إلى السجن".

وكشفت أنه كان يتم استدراجها للحديث عن "الهولوكوست" للزج بها إلى المحكمة حينما كانت في أمريكا، موضحة أن الحركة الصهيونية سيطرت على العقلية الدولية وليس العقلية اليهودية فقط".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.