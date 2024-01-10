وزير المالية الإسرائيلى: سنفتح بوابات غزة للهجرة الطوعية وسنقاتل بكل قوتنا للقضاء على حماس

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "سنفتح بوابات غزة للهجرة الطوعية وسنقاتل بكل قوتنا للقضاء على حماس"، حسبما أوردت قناة "الغد"، في نبأ عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال عن إصابة 17 ضابطًا وجنديًا في معارك غزة خلال الساعات الـ24، حسبما أوردت قناة "الغد"، في نبأ عاجل.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 23357 شهيدًا وعدد المصابين 59410، فيما أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة في القطاع خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 147 شهيدًا و243 جريحًا.