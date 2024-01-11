الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسام موافى: "الطب لم يكن من اهتماماتى.. وتمنيت أن أصبح قاضيًا"

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أنه لم يكن مهتمًا بدراسة الطب فقد كان يحلم بأن يُصبح قاضيًا، “ والدي أقنعني أكون طبيبا ناجحا”.  

وأضاف خلال حوار ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "دي إم سي"، ويقدمه أحمد فايق: “القصر العيني ليس مجرد مكان، ولكنه جنسية”.

وأعرب عن تعلقه وحبه للقصر العيني، مؤكدًا: "أنا متحركتش من القصر العيني من زمن وسافرت فقط لأمريكا وفرنسا للتعلم".

وتابع: "درست 7000 ساعة مجانا في القصر العيني، في أمراض الباطنة، لحماية الطلبة من الدروس الخصوصية، وكل طبيب في مصر شرف لي أنني حاضرت له".

وواصل: "مهنة الطبيب هي باب من أبواب التوفيق، والتوفيق ليس من التدين، لكنه يأتي من العمل"، مشيرا إلى أن  هذا الجيل محظوظ لأنه يستطيع الحصول على المعلومات في دقائق معدودة".

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