الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجندى: تجربة الرعاية الرئاسية للمنهج الدعوى فى مصر تدرس للعالم كله

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التجارب المصرية دائمًا ما تكون قابلة للتصدير ومعلّمة للعالم، وهذا يجعل المصريين يفتخرون بدولتهم، معقبًا: من ضمن هذه الأمور العظيمة التجربة الدعوية في مصر التي صُدرت لكي يتعلم منها جميع دول العالم بأكمله.

وأوضح خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي" أن وزير الأوقاف قدّم خلال المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلام، في موريتانيا، بكل زهو وفخر، تجربة الرعاية الرئاسية للمنهج الدعوي في مصر أمام العالم بأكمله، وصرح بأن دعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني تجاوز صداها مختلف دول العالم.

وتابع: "وزير الأوقاف أكد أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحدثت حراكًا فكريًا وعلميًا تجاوز صداه مصر ووصل إلى جميع دول العالم".

وأكد الجندي، أن من أهم الكلمات التي قالها وزير الأوقاف خلال كلمته في المؤتمر، كانت: "لا لواء فوق الدولة ولن نسمح لجماعات التطرف اختطاف أبنائنا".

واستطرد الشيخ رمضان عبدالرازق، أحد علماء الأزهر الشريف: "نقر بأننا نعيش أزهي عصور الدعوة إلى الله، وزير يعمل ليلًا ونهارًا، وعمر البيوت، قيادة لدولتنا حكيمة رشيدة واعية مجددة للخطاب وداعمة لكل المشايخ، وتولي الخطاب الديني اهتماما كبيرا".

الجندي تجربة الرعاية الرئاسية المنهج الدعوي لعلهم يفقهون خالد الجندي

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