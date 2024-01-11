الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عالم أزهرى يفجر مفاجأة عن الأحكام الفقهية للتحول الجنسى

الشيخ رمضان عبدالرازق
الشيخ رمضان عبدالرازق

كشف الشيخ رمضان عبدالرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، أحكام التحول من جنس إلى جنس آخر، مؤكدا أن الله ذكره في كتابه الكريم.

وأكد خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية دي إم سي، أنه إذا كان الشخص لديه غموض في أعضائه الجنسية، غير ظاهرة ذكر أم أنثى، فلابد من علاجه، وهو هنا في حكم الفقه "الخنثى المشكل".

وتابع: "هسلم عليه أم لا، أخلو به أم لا، يصلي في المسجد أم لا، كيفية تقسيم الإرث، فإذا كان عنده غموض في أعضائه الجسمية لا بد من علاجه".

وواصل: "إذا كانت الغدة التناسلية عبارة عن مبيض ورحم يحول إلى أنثى، وإذا كان خصية بلا رحم يحول إلى ذكر".

وعن المشاكل النفسية في التحول الجنسي، قال: "من يقول عندي مشكلة نفسية مع جسمي وأنا محبوس داخل جسدي، فهو يعاني من مشاكل نفسية فقط ويجب علاجه".

التحول الجنسي أحكام التحول الجنسي المرض النفسى المشكلات الجنسية لعلهم يفقهون

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