الصليب الأحمر: مستشفيات شمال قطاع غزة لم تعد قادرة على تقديم أى خدمات جراحية

أعلنت "الصليب الأحمر" أن مستشفيات شمال قطاع غزة لم تعد قادرة على تقديم أي خدمات جراحية، حسبما أفادت قناة "الغد"، في نبأ عاجل.

من جانبه، أكد الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، أن الرؤية المصرية الأردنية واضحة بخصوص ما يجري على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، بكل الجوانب وكل الاتجهات، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا تامًا على أن الحل العملي والوحيد الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة هو تنفيذ وتطبيق القرارات الشرعية الدولية، والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القمة الثلاثية التي ينضم إليها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تأتي ترسيخًا وتنسيقًا للمواقف بخصوص المستقبل، وما يجب أن يتم اتخاذه بعد وقف هذه الحرب التي ننتظر أن يتم إيقافها بالسرعة الممكنة نتيجة لما أحدثته من أذى وضرر للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وما ألحقته من ضرر بالبنى التحتية أو غيرها.