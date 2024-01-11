الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس قناة السويس: انخفاض عبور السفن بنسبة 30% بسبب توترات البحر الأحمر

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة تأثرت بما يحدث من توترات في البحر الأحمر، حيث انخفض العائد الدولاري بنسبة 40% عن العام الماضي في الفترة من 1 لـ 11 يناير.

وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، المذاع على شاشة "ON"، إنه يوجد 40% تراجعًا في عائدات قناة السويس منذ 2024.

وأوضح أنه خلال الفترة من  1 يناير لـ 11 يناير 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، انخفضت نسبة عبور السفن بنسبة 30%، بواقع 544 سفينة مقارنة بـ 777 سفينة العام الماضي، كما انخفضت الحمولات بنسبة 41%.

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