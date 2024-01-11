رئيس قناة السويس: انخفاض عبور السفن بنسبة 30% بسبب توترات البحر الأحمر

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة تأثرت بما يحدث من توترات في البحر الأحمر، حيث انخفض العائد الدولاري بنسبة 40% عن العام الماضي في الفترة من 1 لـ 11 يناير.

وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، المذاع على شاشة "ON"، إنه يوجد 40% تراجعًا في عائدات قناة السويس منذ 2024.

وأوضح أنه خلال الفترة من 1 يناير لـ 11 يناير 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، انخفضت نسبة عبور السفن بنسبة 30%، بواقع 544 سفينة مقارنة بـ 777 سفينة العام الماضي، كما انخفضت الحمولات بنسبة 41%.