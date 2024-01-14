فتش عن المرأة.. القصة الكاملة لـ"رشوة مناقصات مياه أسوان"

دقائق وتنطلق محاكمة 6 متهمين في قضية "رشوة مناقصات مياه الشرب" لتكشف عن تعاملات ورشوة مالية تصل لـ8 ملايين جنيه مقابل إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه بمحطة مياه النصراب وقاعة التدريب بمحطة مياه فريال بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية بأسوان.

المتهمون في القضية

حملت القضية رقم 2666 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وتم قيدها تحت رقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وهم كلِ من: يحيى ع، 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محمد. س، 48 سنة، موظف بإدارة العقود والمشتريان بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عمرو. م، 38 سنة، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، حاتم. م، 32 سنة، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، علاء الدين. م، 46 سنة، مالك المكتب الدولي للتوريدات، رندا. ج، 40 سنة، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.



رشوة جنسية

بدأت القضية بوجود علاقة محرمة بين المتهم الأول والمتهمة السادسة انتهت بزواجه عرفيًا منها وتعددت بينهما اللقاءات داخل غرفة في فندق بأسوان ولقاء آخر، وحصول المتهم الأول على رشاوي بلغت 8 مليون و50 ألف جنيه، وسيارة فارهة، وتسلم مبالغ الرشوة في 3 أماكن هي أمام دار القضاء العالي، وفي أحد البنوك الشهيرة، وأمام كافيه شهير في مصر الجديدة.



طلب المتهم الأول أخذ لنفسيه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه- على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه «النصراب»، وقاعة للتدريب بمحطة مياه «فريال» بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.



تهم النيابة للمتهمين

وجهت النيابة تهم للمتهمين تتمثل في أخذ الأول عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة 300 ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية.

كما وجهت لهم تهم تسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما، كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 4 ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه دراو بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير



الرقابة الإدارية

وجاءت أقوال عضو الرقابة الإدارية شراء المتهمة السادسة سيارة من طراز أودي للمتهم الأول بمبلغ مليون ومائة ألف جنيه، من مبلغ الرشوة، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء اجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه بمحطة مياه النصراب وقاعة التدريب بمحطة مياه فريال بمحافظة أسوان إلى الجمعية المشار إليها وتمكين ممثليها من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادها.

وطلب باقي المتهمين إنهاء إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه النصراب، وقاعة تدريب بمحطة مياه فريال بمحافظة أسوان إلى الجمعية المشار إليها، وتمكين ممثليها من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادها.



وبمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين المتهمين، تم رصد مكالمات أكدت التحريات، وطلب المتهم الأول مبلغ 3 ملايين و750 ألف جنيه من المتهمين الثالث والرابع بواسطة المتهم الثاني والمتهمة السادسة، للمقابل المشار إليه، وأخذ المتهم الأول مبلغ الرشوة على دفعات بلقاءات جمعت المتهمين بمحافظة القاهرة بدأها بلقاء أمام دار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد باعتباره مكان لن يتم الشك بأمره بعيد عن الشبهات، ولقاء آخر بأحد البنوك، ولقاء ثالث أمام أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

محادثات هاتفية

رصدت محادثات طلب المتهم الأول رشوة 4 ملايين جنيه من المتهمين الثالث والرابع، بواسطة المتهمين الثاني والسادسة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه دراو بمحافظة أسوان إلى الجمعية محل عمل المتهم الثالث.



ورصدت أيضًا طلب وأخذ المتهم الأول مبلغ 300 ألف جنيه من المتهم الخامس بواسطة المتهمة السادسة مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركة المتهم الخامس، وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات توريدها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وإنهاء إجراءات صرف مستحقاته المالية عنهما.



وفي إطار تنفيذ المتهم الأول لاتفاق الرشوة، طرح أعمال التوريد بمناقصتين محدودتين، وأمد المتهمة السادسة بقيمتهما التقديرية، واعتمد قراري إسنادها إلى شركة المتهم الخامس، كما سهل إجراءات استلام المواسير المتعاقد عليها بالمخالفة للمواصفات الفنية، واعتمد صرف المستحقات المالية.