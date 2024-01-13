وزارة العمل: دورات تدريبية مجانية للشباب فى أسوان على المهن المستحدثة والمطلوبة فى سوق العمل

قالت وازرة العمل، في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة أسوان افتتحت 4 دورات تدريبية مجانية جديدة للشباب من أبناء المحافظة، في مجالات السباكة الصحية، والكهرباء، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات، والريسيفر، يستفيد منها 50 متدربا ومتدربة، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، كما تابعت المديرية سير العملية التدريبية علي المهن المطلوبة في سوق العمل التي يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهني بالمحمودية والتى يجرى تنفيذها بالتعاون بين المديرية وبين منظمات المجتمع المدني، وجمعية المستثمرين للطاقة ببنبان، وبعض المنظمات الدولية لتنفيذ عدد 8 برامج تدريبية للشباب من الجنسين لمن هم فى سن 18 حتي 35 عاما علي مجموعة من المهن، منها: صيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، والتطريز والملابس الجاهزة، وأعمال كهرباء السلسيون، والسباكة الصحية، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات، وتركيب كاميرات المراقبة، والريسيفر، حيث بلغ أعداد المتدربين ما يقرب من 153 متدربا، تتراوح فيها المدد الزمنية للبرامج بين 36 و56 يوما تدريبيا بمعدل 5 ساعات يوميًا.



وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، فى تقريرٍ للوزارة، أنه يأتي تنفيذ هذه البرامج لمساعدة الشباب من الجنسين علي تعلم مهن حرفية، فى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مجانية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل الداخلية والخارجية وفق أحدث الأساليب العالمية والتعاون مع الجهات المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة فى هذا المجال، مضيفًا أنه من الملاحظ إقبال الفتيات بشكل كبيرعلي المهن غير التقليدية بالنسبة لهن مثل تعلم أعمال كهرباء المنازل وصيانة الشاشات وتركيب الكاميرات وصيانة الأجهزة المنزلية والمحمول، ما يدل على زيادة وعيهم بأهمية العمل، وتغير الموروثات الثقافية وإدراك لمتطلبات سوق العمل في المرحلة الراهنة، وإصرار الفتيات علي تعلم هذه المهن يعكس روح التحدي والمثابرة عند الفتاة الأسوانية وأن هذه المهن لم تعد مقتصرة علي الشباب فقط، مستهدفة بتعلمها مثل هذه المهن شرائح معينة من العملاء تخترق من خلالها سوق العمل بدراسة واعية وخطوات محسوبة.

وأشار مدير المديرية إلى أن تلك التدريبات تشهد أيضًا إقبالا من ذوي الهمم، حيث يتم اختيار المهن التي يتم التدريب عليها، بما يتناسب مع نوع الإعاقة لحسن توافق متطلبات المهنة مع نوع الإعاقة، بما يساعد في انسيابية العملية التدريبية، وقد جرى الانتهاء من تنفيذ عدة برامج في مجال التسويق الإلكتروني وصيانة الشاشات وتركيب الكاميرات، وكذلك في مجال الطاقة الشمسية، حيث يتم حاليًا تسكين خريجي برنامج الطاقة علي فرص عمل بمحطات الطاقة الشمسية بفارس تنفيذا لسياسة وزارة العمل وتطبيق مبدأ التدربب من اجل التشغيل، وهو ما دفع المديرية من خلال إدارة التدريب المهني وبالتعاون مع مشروع قوي عاملة مصر برفع كفاءة ما يقرب من 120 شابا من قرية فارس في الأعمال الكهربية والميكانيكية لتوفير أيدي عاملة ماهرة ومدربة للمشروعات القومية على أرض محافظة أسوان.