الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

طوبة
طوبة

ننشر لكم كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر، حيث زاد البحث من قبل الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك منذ بداية فصل الشتاء، ومع بداية شهر طوبة، المعروف بالطقس شديد البرودة، ويربط بالزراعة الحصاد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر، وورقة نتيجة اليوم.

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر

يوافق اليوم الجمعة 3 طوبة 1740ق، في التاريخ القبطي، بدأ شهر طوبة من يوم 10 يناير، ويستمر لمدة 30 يوم، لينتهي يوم 8 فبراير المقبل.

النهارده كام طوبه؟

1 طوبة 1740، يوافق الأربعاء 10 يناير.
2 طوبة 1740، يوافق الخميس 11 يناير.
3 طوبة 1740، يوافق الجمعة 12 يناير.
4 طوبة 1740، يوافق السبت 13 يناير.
5 طوبة 1740، يوافق الأحد 14 يناير.
6 طوبة 1740، يوافق الإثنين 15 يناير.
7 طوبة 1740، يوافق الثلاثاء 16 يناير.
8 طوبة 1740، يوافق الأربعاء 17 يناير.
9 طوبة 1740، يوافق الخميس 18 يناير.
10 طوبة 1740، يوافق الجمعة 19 يناير.
11 طوبة 1740، يوافق السبت 20 يناير.
12 طوبة 1740، يوافق الأحد 21 يناير.
13 طوبة 1740، يوافق الإثنين 22 يناير.
14 طوبة 1740، يوافق الثلاثاء 23 يناير.
15 طوبة 1740، يوافق الأربعاء 24 يناير.

تاريخ اليوم القبطي 1740.. موعد شهر طوبة 2024 وترتيب شهور السنة القبطية

مع بدايته.. 85 مناسبة يحتفل بهم الأقباط في شهر طوبة


16 طوبة 1740، يوافق الخميس 25 يناير.
17 طوبة 1740، يوافق الجمعة 26 يناير.
18 طوبة 1740، يوافق السبت 27 يناير.
19 طوبة 1740، يوافق الأحد 28 يناير.
20 طوبة 1740، يوافق الإثنين 29 يناير.
21 طوبة 1740، يوافق الثلاثاء 30 يناير.
22 طوبة 1740، يوافق الأربعاء 31 يناير.
23 طوبة 1740، يوافق الخميس 1 فبراير.
24 طوبة 1740، يوافق الجمعة 2 فبراير.
25 طوبة 1740، يوافق السبت 3 فبراير.
26 طوبة 1740، يوافق الأحد 4 فبراير.
27 طوبة 1740، يوافق الإثنين 5 فبراير.
28 طوبة 1740، يوافق الثلاثاء 6 فبراير.
29 طوبة 1740، يوافق الأربعاء 7 فبراير.
30 طوبة 1740، يوافق الخميس 8 فبراير.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الجمعة:
يوافق 12 يناير 2024، في التاريخ الميلادي.
يوافق 30 جماد آخر 1445، في التاريخ الهجري.
يوافق 3 طوبة 1740، في التاريخ القبطي.

اقرأ أيضًا

"بداية الساقعة".. انهارده كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كام طوبة اليوم ٢٠٢٤ كام طوبة اليوم كام طوبة اليوم ٢٠٢٤ في محافظات مصر النهاردة كام طوبة ورقة نتيجة اليوم بداية شهر طوبة شهر طوبة

مواد متعلقة

"بداية الساقعة".. انهارده كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ميعاد بداية شهر طوبة 2024 في مصر

الأكثر قراءة

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

اتفاق جديد على إيصال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين فى غزة

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

تفنيد 5 أكاذيب إسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية بشأن مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا