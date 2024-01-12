كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

ننشر لكم كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر، حيث زاد البحث من قبل الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك منذ بداية فصل الشتاء، ومع بداية شهر طوبة، المعروف بالطقس شديد البرودة، ويربط بالزراعة الحصاد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر، وورقة نتيجة اليوم.

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر

يوافق اليوم الجمعة 3 طوبة 1740ق، في التاريخ القبطي، بدأ شهر طوبة من يوم 10 يناير، ويستمر لمدة 30 يوم، لينتهي يوم 8 فبراير المقبل.

النهارده كام طوبه؟

1 طوبة 1740، يوافق الأربعاء 10 يناير.

2 طوبة 1740، يوافق الخميس 11 يناير.

3 طوبة 1740، يوافق الجمعة 12 يناير.

4 طوبة 1740، يوافق السبت 13 يناير.

5 طوبة 1740، يوافق الأحد 14 يناير.

6 طوبة 1740، يوافق الإثنين 15 يناير.

7 طوبة 1740، يوافق الثلاثاء 16 يناير.

8 طوبة 1740، يوافق الأربعاء 17 يناير.

9 طوبة 1740، يوافق الخميس 18 يناير.

10 طوبة 1740، يوافق الجمعة 19 يناير.

11 طوبة 1740، يوافق السبت 20 يناير.

12 طوبة 1740، يوافق الأحد 21 يناير.

13 طوبة 1740، يوافق الإثنين 22 يناير.

14 طوبة 1740، يوافق الثلاثاء 23 يناير.

15 طوبة 1740، يوافق الأربعاء 24 يناير.



16 طوبة 1740، يوافق الخميس 25 يناير.

17 طوبة 1740، يوافق الجمعة 26 يناير.

18 طوبة 1740، يوافق السبت 27 يناير.

19 طوبة 1740، يوافق الأحد 28 يناير.

20 طوبة 1740، يوافق الإثنين 29 يناير.

21 طوبة 1740، يوافق الثلاثاء 30 يناير.

22 طوبة 1740، يوافق الأربعاء 31 يناير.

23 طوبة 1740، يوافق الخميس 1 فبراير.

24 طوبة 1740، يوافق الجمعة 2 فبراير.

25 طوبة 1740، يوافق السبت 3 فبراير.

26 طوبة 1740، يوافق الأحد 4 فبراير.

27 طوبة 1740، يوافق الإثنين 5 فبراير.

28 طوبة 1740، يوافق الثلاثاء 6 فبراير.

29 طوبة 1740، يوافق الأربعاء 7 فبراير.

30 طوبة 1740، يوافق الخميس 8 فبراير.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الجمعة:

يوافق 12 يناير 2024، في التاريخ الميلادي.

يوافق 30 جماد آخر 1445، في التاريخ الهجري.

يوافق 3 طوبة 1740، في التاريخ القبطي.