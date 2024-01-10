تاريخ اليوم القبطي 1740.. موعد شهر طوبة 2024 وترتيب شهور السنة القبطية

تصدر شهر طوبة 2024 قائمة بحث واهتمام الكثير من المواطنين في مصر خلال الفترة الجاري، مع حلول بدايته وشعور المواطنين ببرودة الطقس وانتهاء شهر كهيك لعام 1740 في التقويم الجريجزري القبطي.

موعد شهر طوبة 2024

ويحل موعد شهر طوبة في التقويم الجريجزري القبطي، الشهر الخامس بعد شهر كهيك، وهو أول أشهر موسم پرويِت أي النماء وذلك في مصر القديمة.

وباللغة "الهيروغليفية" للقدماء المصريين، يعني اسم شهر طوبة الديمقراطية أمسو – خم، وهي صيغة من أسماء أمون رع.

وبدأ اول أيام شهر طوبة يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 في التقويم الميلادي، ويستمبر حتى يوم يوم 8 فبراير من نفس العام.

ويتنوع طقس شهر طوبة على 3 أقسام على النحو التالي:-

القسم الأول: تشهد تراجعا ملحوظًا في درجات الحرارة لمدة 10 أيام. القسم الثاني: منها تشهد هبوب العواصف والأتربة لعشرة أيام أخرى. القسم الثالث: العشرة أيام الأخيرة فتكون حالة الطقس خلالها دافئة معتدلة.

تاريخ اليوم القبطي 1740

ويوافق تاريخ اليوم في التقويم القبطي 2 طوبة 1740.

وفي التقويم الميلادي 10 يناير 2024.

وفي التقويم الهجري يوم 28 جمادي الآخرة.

ترتيب الشهور في تقويم السنة القبطية 1740

الأول: شهر توت ويبدأ من يوم 11 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر من كل عام.

الثاني: شهر بابه ويبدأ من يوم 11 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر من كل عام.

الثالث: شهر هاتور ويبدأ من يوم 11 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر من كل عام.

الرابع: شهر كهيك ويبدأ من يوم 10 ديسمبر وحتى 8 يناير من كل عام.

الخامس: شهر طوبة ويبدأ من يوم 9 يناير وحتى 7 فبراير من كل عام.

السادس: شهر أمشير ويبدأ من يوم 8 فبراير وحتى 9 مارس من كل عام.

السابع: شهر برمهات ويبدأ من يوم 10 مارس وحتى 8 إبريل من كل عام.

الثامن: شهر برمودا ويبدأ من يوم 9 إبريل وحتى 8 مايو من كل عام.

التاسع: شهر بشنس ويبدأ من يوم 9 مايو وحتى 7 يونيو من كل عام.

العاشر: شهر بؤونة ويبدأ من يوم 8 يونيو وحتى 7 يوليو من كل عام.

الحادي عشر: شهر أبيب ويبدأ من يوم 8 يوليو وحتى 6 أغسطس من كل عام.

الثاني عشر: شهر مسرى ويبدأ من يوم 7 أغسطس وحتى 5 سبتمبر من كل عام.

الثالث عشر: شهر النسئ ويبدأ من يوم 6 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر من كل عام.

قد يهمك..

"النهاردة كام طوبة 2024؟".. تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة

أبرد شهور السنة.. "مناخ الزراعة" يعلن أهم النصائح خلال طوبة

ميعاد بداية شهر طوبة 2024 في مصر

موعد شهر طوبة 2024

موعد بداية شهر طوبة 2024 وتوقعات حالة الطقس اليوم الخميس