أبرد شهور السنة.. "مناخ الزراعة" يعلن أهم النصائح خلال طوبة

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، إنه بدأ اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، شهر طوبة، خامس شهور العام 1740 القبطي، وأبرد شهور السنة في مصر، بموجة برودة وحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ليدخل الشتاء الحقيقي وبُرودة الطقس.

وأضاف فهيم، في بيان له، أن قدوم شهر طوبة يكون في الفترة ما بين 9 يناير و8 فبراير من كل عام في التقويم الميلادي، ويسبقه شهر كهيك المشهور بقصر يومه وطول ساعات ليله، ويعقبه شهر أمشير المميز برياحه.

أشار إلى أن كلمة “طوبيا” معناها أيضا غسيل أو تطهير، ومن خصائصه الطبيعية نمو الطبيعة من كثرة المطر وتخصيب الأرض، حيث يعرف شهر طوبة بأنه أول شهر في موسم النمو (البروييت) في مصر القديمة.

نصائح زراعية خلال شهر طوبة

أوضح فهيم مجموعة من النصائح للزراعة في تلك الفترة من السنة والتي تتميز بالبرودة الشديدة ومن أبرزها أجواء طوبة تعوض احتياجات البرودة نسبيًا للأشجار المتساقطة والزيتون، أجواء مثالية للتفريع للقمح (مع الحد من الطرد المبكر) ومثالي التزهير والعقد للفول والبسلة المبكرة، وأجواء جيدة للتحجيم الطبيعي في البطاطس الشتوي والبنجر والثوم والبصل المبكر، وأجواء إيجابية للتلوين والتحجيم الطبيعي في الموالح، وحذر فهيم أنه عند انخفاض الحرارة إلى ما دون المعدلات أو احتمالية تشكل الصقيع ستكون أجواء سلبية للمانجو والنخيل.

وأوضح فهيم مجموعة من النصائح للمواطنون خلال شهر طوبة والتي من أبرزها:

1- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وارتداء "الكوفية" التي تحمى الرقبة من البرد.

2- الإكثار من المشروبات الدافئة واطعمة فيتامين سي والأكلات الشتوية (العدس).

3- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C وفيتامين D، مثل الفواكه والخضروات، هذه تساعد على تجنب نزلات البرد والحفاظ على نظام المناعة الخاص بك يعمل بشكل جيد.

4- العناية بالنظافة المناسبة أثناء الطقس البارد، على سبيل المثال، اغسل يديك عندما تصل إلى المنزل وقبل الأكل، لتجنب البرد، احرص على عدم لمس فمك، أو عينيك، أو أنفك، إذا لم تغسل يديك.

5- يجب أن تحصل على راحة كافية، النوم 8 ساعات على الأقل، وتجنب البقاء مستيقظًا، هذا سيضمن أن حالتك المزاجية وصحتك في حالة ممتازة.