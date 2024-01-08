الإثنين 08 يناير 2024
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مصر

بماذا تُفيد المعاقين؟.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

مع بداية عام 2024 تزايدت معدلات البحث والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وطرق الحصول على الكارت الذكي للمعاقين الذي يمكنهم من التمتع بالكثير من الامتيازات التي كفلها قانون ذوي الإعاقة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 

ويستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين بطلبات أوراق استخراجها أو الذين تمكنوا من إجراء من توقيع الكشف الطبي وينتظرون مرحلة تحديد درجة الإعاقة.

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية التي تبدأ بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

وفي الخطوة التالية اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة.

وبعد ذلك يتم إضافة الرقم القومي الخاص بصاحب طلب استخراج البطاقة، والمكون من 14 رقمًا.

الضغط على أيقونة بحث.

ستظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة
الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

وعند ظهور حالة الطلب بالقبول، يجب الضغط على أيقونة حجز  موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة

وبعد ذلك يجب عليك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم  اختياره من خلال المستعلم.

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. ومميزات الكارت

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

متى تظهر نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة؟

وبعد الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، يجب حجز موعد لإجراء الكشف الطبي للمعاقين لتحديد درجة الإعاقة ومدى أحقية المتقدم للحصول عليه من عدمه.

وتترواح مدة ظهور نتيجة الكشف الطبي  الخاص باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بعد إجراؤه ما بين 14-10 أيام.

هل يُفيد بطاقة  الخدمات الخدمات المتكاملة المعاقين؟

وحول مدى إفادة وأهمية امتلاك بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين في مصر، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمنح العديد من الامتيازات والخدمات لحامله، مثل الجمع بين معاشين، والحصول على تخفيضات على المواصلات العامة.

كما يمنح حامليه حق التعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، والتسجيل في نظام الدمج بالمدارس والجامعات.

ومن خلال امتلاك بطاقة الخدمات المتكاملة، تسمح الحكومة بإمكانية شراء أو استيراد سيارات مستعملة من الخارج معفاة من الضرائب الجمركية.

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