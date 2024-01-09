الأربعاء 10 يناير 2024
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"النهاردة كام طوبة 2024؟".. تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة

طوبة
طوبة

"النهاردة كام طوبة 2024؟" سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين في مصر خلال الفترة الجارية بالتزامن مع انطلاق أحد أشهر الشهور في التقويم القبطي، المعروف ببرودته وانخفاض درجات الحرارة خلاله مع زيادة معدلات تساقط الأمطار.

النهارده كام طوبة 2024؟

ويحل اليوم الأربعاء 10  يناير 2024 في التقويم الميلادي، ويوافق اليوم الثاني من شهر طوبة لعام 1740.

ويمتد  شهر طوبة لمدة 30 يومًا، وهو التاسع في ترتيب شهور التقويم القبطي.

ويبدأ شهر طوبة بداية من يوم 9 يناير ويستمر حتى يوم 8 فبراير من كل عام.

أقسام طقس شهر طوبة 

ويتنوع الطقس في شهر طوبة ما بين انخفاض في درجات الحرارة وهبوب العواصف والأتربية والاعتدال.

وينقسم الشهر إلى ثلاثة أقسام، الأولى منها تشهد تراجعا ملحوظًا في درجات الحرارة لمدة 10 أيام، والثانية منها تشهد هبوب العواصف والأتربة لعشرة أيام أخرى، أما العشرة أيام الأخيرة فتكون حالة الطقس خلالها دافئة معتدلة.

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موعد شهر طوبة 2024

موعد بداية شهر طوبة 2024

ترتيب الشهور في التقويم القبطي 

  1. شهر توت من يوم 11 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر من كل عام.
  2. شهر بابه من يوم 11 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر من كل عام.
  3. شهر هاتور من يوم 11 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر من كل عام.
  4. شهر كهيك من يوم 10 ديسمبر وحتى 8 يناير من كل عام.
  5. شهر طوبة من يوم 9 يناير وحتى 7 فبراير من كل عام.
  6. شهر أمشير من يوم 8 فبراير وحتى 9 مارس من كل عام.
  7. شهر برمهات من يوم 10 مارس وحتى 8 إبريل من كل عام.
  8. شهر برمودا من يوم 9 إبريل وحتى 8 مايو من كل عام.
  9. شهر بشنس من يوم 9 مايو وحتى 7 يونيو من كل عام.
  10. شهر بؤونة من يوم 8 يونيو وحتى 7 يوليو من كل عام.
  11. شهر أبيب من يوم 8 يوليو وحتى 6 أغسطس من كل عام.
  12. شهر مسرى من يوم 7 أغسطس وحتى 5 سبتمبر من كل عام.
  13. شهر النسئ من يوم 6 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر من كل عام.

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 

وتشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 في مصر تراجعًا في درجات الحرارة بمعدل 3 أو 4 درجات، ما يعزز من الشعور ببرودة الجو.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه حالة الطقس اليوم ستكون مائلة للبرودة في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية للبلاد.

وسيكون الطقس دافئ في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد ومعظم الأماكن مع تشكل الصقيع على المزروعات.

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