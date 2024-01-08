جميع المواد.. رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائى 2024 الترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول في جميع المواد الدراسية عبر موقعها الإلكتروني لمساعدة الطلاب والطالبات في التدريب على حل الامتحانات ونظام الأسئلة.

امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول

بدأت امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول في عدد من المديريات التعليمية خلال الأسبوع الماضي، فيما تبدأ الامتحانات في باقي المحافظات خلال الأسبوع الجاري والمقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 يتم تحديدها في كل مديرية تعليمية على حدة، بعد اعتماد الجداول من المحافظ المسئول.

مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول

وانطلقت امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول لعام 2023/2024 بمحافظة القاهرة بداية من يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 بامتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

وتستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء 10 يناير 2024 بامتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

وفي محافظة الدقهلية، أعلنت مديرية التربية والتعليم أن امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول ستبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتستمر الامتحانات حتى يوم السبت الموافق 13 من الشهر ذاته.

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول

ويمكن تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول في جميع المواد الدراسية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:-