الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جميع المواد.. رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائى 2024 الترم الأول

الصف السادس الابتدائى
الصف السادس الابتدائى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول في جميع المواد الدراسية عبر موقعها الإلكتروني لمساعدة الطلاب والطالبات في التدريب على حل الامتحانات ونظام الأسئلة.

امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول 

بدأت امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول في عدد من المديريات التعليمية خلال الأسبوع الماضي، فيما تبدأ الامتحانات في باقي المحافظات خلال الأسبوع الجاري والمقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 يتم تحديدها في كل مديرية تعليمية على حدة، بعد اعتماد الجداول من المحافظ المسئول.

مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول

وانطلقت امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول لعام 2023/2024 بمحافظة القاهرة بداية من يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 بامتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

وتستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء 10 يناير 2024 بامتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

وفي محافظة الدقهلية، أعلنت مديرية التربية والتعليم أن امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول ستبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتستمر الامتحانات حتى يوم السبت الموافق 13 من الشهر ذاته.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الدقهلية

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الاسترشادية 2024 الترم الأول

غدًا.. انطلاق امتحانات الصف السادس في محافظة بني سويف

المعتمد رسميًا.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول

ويمكن تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول في جميع المواد الدراسية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • أولا: تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنا.
  • ثانيًأ: اختيار أيقونة المنصات التعليمية.
  • ثالثأ: الضغط على أيقونة بوابة التعليم الإلكتروني.
  • رابعًا: اكتب المرحلة الابتدائية.
  • خامسًا: اختر الصف السادس الابتدائي.
  • سادسًا: اختر نماذج اختبارات أو اختيار أيقونة التحميل المباشر من هنا.
  • سابعًا: ستظهر لك نماذج قابلة للاستعراض أو التحميل خاصة بكل مادة.
  • أخيرًا: اختر استعراض أو تحميل للمادة التي ترغب في تحميلها.
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