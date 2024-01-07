نشر لكم جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الدقهلية، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي وأولياء أمورهم عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يفصلنا يوم علي موعد بدء امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024 بالمدارس العامة والصم وضعاف السمع ووأيضًا مدارس النور للمكفوفين.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الدقهلية

وفي هذا الإطار، يستطيع طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي وأولياء أمورهم الإطلاع علي جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2023-2024 الخاص بالمدارس العامة، جاء الجدول على النحو التالي:

يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: يوافق امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأربعاء 10 يناير 2024: يوافق امتحان مادتي الرياضيات والمهارات المهنية.

يوم الخميس 11 يناير 2024: يوافق امتحان مادتي العلوم وICT.

يوم السبت 13 يناير 2024: يوافق امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 للصم وضعاف السمع

وفي هذا الجانب، نوفر للطلاب والطالبات الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2023-2024 الخاصة بمدارس الصم وضعاف السمع، ويأتي الجدول كالآتي:

يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024: مادتي الرياضيات والعلوم.

يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024: مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 للمكفوفين

وفي سياق متصل، نوفر للطلاب والطالبات الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، الخاص بمدارس النور للمكفوفين، جاء الجدول كما يلي:

يوم الثلاثاء 9-1-2024: امتحان مادة اللغة العربية ورقة أولي وثانية.

يوم الأربعاء 10-1-2024: امتحان مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية.

يوم الخميس 11-1-2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

يوم السبت 13-1-2024: امتحان مادة العلوم.