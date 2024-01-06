دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة.. وموعد انتهاء امتحانات الترم الأول

دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة من أكثر الكلمات التي تحصد نسب مشاهدة عالية حاليا عبر المنصات الإلكترونية، وذلك مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية (عربي، لغات) في كافة محافظات الجمهورية.

دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة

يوضح الدستور للقراء من خلال هذا السطور التالية ضيغ دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح والتي يمكن الاستعانة بها خلال فترة الامتحانات وهى كما يلي:-

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.. وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا.

ربي اجعل النجاح رفيق دربي ووفقني لما تحب وترضى.

اللهم إني استودعك ما حفظت وما فهمت فرده لي عند حاجتي له إنك على كل شيء قدير.

ربي إني أعوذ بك من شتات أمري ومس الضر وضيق الصدر.. اللهم إني استغفرك من كل ذنب يعقبه الحسرة ويورثه الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق.

اللهم إني استودعتك اموري كلها.. اللهم وفقني إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك خير المسأله وخير الدعاء وخير النجاح.. وخير العمل وخير الثواب.. وخير الحياة.. وخير الممات.. اللهم ثقل موازيننا وحقق أمانينا وأرفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطايانا.. إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني وجهت وجهى إليك وفوضت أمري إليك وتوكلت عليك.. ولا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك.

موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

انتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية (عربي، لغات) في كافة محافظات الجمهورية يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، وذلك وفقا للمخطط الزمني المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المعلن قبل انطلاق العام الحالي في يوم 30 سبتمبر 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 يوم السبت الموافق 11 فبراير 2024 وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي حيث يستمر الدراسة الفعلية بالترم الثاني نحو 17 أسبوع فقط دون احتساب الاجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع.

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