الآن.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي القاهرة 2024

بالتزامن مع اقتراب ميعاد امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الحالي يسعى الطلاب على الفور لمعرفة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي القاهرة 2024 عبر جوجل في الوقت الحالي، وخاصة أن الامتحانات من المقرر أنها ستبدأ يوم الأحد 14 من يناير وستستمر إلى يوم الإثنين 23 من يناير 2024، وذلك طبقا للجدول المعلن من خلال مديرية التربية والتعليم في القاهرة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي القاهرة 2024

وتقدم الدستور جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لعام 2024 في القاهرة في السطور التالية، والذي قد جاء على النحو التالي.

امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 بالقاهرة

يوم الأحد 14 يناير2024: اللغة العربية - الكيمياء. يوم الثلاثاء 16 يناير2024: اللغة الأجنبية الثانية - الجغرافيا. يوم الخميس 18 يناير2024: الأحياء - التاريخ. يوم الأحد 21 يناير2024: اللغة الأجنبية الأولى - الفيزياء. يوم الاثنين 23 يناير2024: الفلسفة والمنطق- الرياضيات.

ومن الجدير بالذكر، قال مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، إنه لم سيتم رفع أسئلة امتحانات الصف الأول والصف الثاني الثانوي بالترم الأول بالعام الدراسي الحالي 2023-2024 في المنصة الإلكترونية إلى الآن، مشيرًا إلى أن مدارس القاهرة ستواصل تسليم طلاب الصف الأول الثانوي التابلت.

لم يتم رفع أسئلة امتحانات الأول الثانوي على المنصة الإلكترونية حتى الآن

وأضاف المصدر بتصريح صحفي، أنه عقب الانتهاء من تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت في منصة الامتحانات، سوف يتم رفع أسئلة الامتحانات، وذلك يكون استعدادًا لاختبارات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر أن ستنطلق يناير المقبل.

تعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

وفي إطار متصل قامت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة بتوجيه بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها في فترة امتحانات نصف العام الدراسي الحالي، يجب أن يتم عقد الامتحانات ورقيًا وفقًا للمواعيد والازمنة الواردة بالجدول، ولا يعقد امتحانات في يوم السبت الموافق 20-1-2024 ستستمر الامتحانات وحتى لو اعترضتها إجازة رسمية.