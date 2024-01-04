الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 وانتهاء العام الدراسي الحالي

امتحانات
امتحانات

يشغل أذهان الكثير من الطلبة وأولياء أمورهم معرفة موعد امتحانات الترم الثاني 2024، وانتهاء العام الدراسي الحالي من خلال محرك البحث “جوجل”، وذلك بعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرر انعقادها يناير 2024، بأنحاء الجمهورية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 وانتهاء العام الدراسي الحالي

يستعرض "الدستور"، لـ طلبة النقل والشهادة الاعدادية وطلاب الدبلومات الفنية وأخيرًا طلبة الثانوية العامة ميعاد امتحانات الترم الثاني بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، وامتحانات الثانوية العامة، وانتهاء العام الدراسي.

 

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 

وفقًا للخريطة الزمنية بالعام الدراسي 2023-2024 الصادرة من خلال وزارة التربية والتعليم في مصر واعتمادها عبر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024في  يوم السبت الموافق 25 من مايو 2024، وذلك لجميع سنوات النقل والشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024  للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 من يونيو 2024، وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 15 من يونيو 2024.

ووفق الخريطة الزمنية بالعام الدراسي الجاري ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم 9 يناير لكافة صفوف النقل، بينما ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في يوم 16 يناير وسيختلف موعدها من محافظة لأخرى طبقتين  الجدول الذي ستحدده مديريات التعليم.

موعد انتهاء العام الدراسي 2024 

ويذكر أن العام الدراسي 2023-2024 قد بدأ في يوم 30 سبتمبر 2023، ومن المقرر أن سينتهي في يوم الخميس الموافق 6 من يونيو 2024.

جدير بالذكر، تستعد المدارس الان لاستقبال جميع الطلاب لعقد اختبارات الترم الأول لكي تسير العملية الامتحانية بشكل سليم، حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المديريات التابعة بجميع محافظات الجمهورية، بمنع عقد امتحانات وذلك بالتزامن مع إجازات أعياد الأخوة المسحيين، والمراعاة لهذا الأمر في وضع جداول الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 والخريطة الزمنية للعام الدراسي

موعد إجازة نصف العام 2024 ومواعيد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة

عدم عقد أي امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل
 

وخاطبت وزارة التعليم، مديري المديريات بضرورة عدم عقد أى امتحانات في أيام 6-7-8 من يناير المقبل، على أن سيتم عقد الامتحانات عقب انتهاء الاحتفالات في عيد الميلاد المجيد، واحتفالات جميع الأقباط بالكريسماس.

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